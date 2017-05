Les hôteliers de Cannes : "Le festival de Cannes c'est notre moment exceptionnel"

Le festival de Cannes commence ce mercredi. Un festival très important pour les commerçants et les hôteliers.

Michel Chevillon est président de l'Umih à Cannes, l'union des métiers et des industries de l’hôtellerie à Cannes. Il était notre invité à 7h50.

"Moment exceptionnel"

427 000 nuitées en 10 jours c'est ce que prévoit le secteur de l’hostellerie. Michel Chevillon nous explique ce que représente le festival de Cannes : "C'est un moment exceptionnel. C'est un peu comme les Jeux Olympiques ou la coupe du monde. on fait entre 10 et 15 % de notre chiffre d'affaire. On a des grandes sociétés de production qui mobilisent de gros moyens comme la soirée Da Vinci Code."