"Les idées du RN sont un danger pour la République", la Licra ouvre une antenne dans l'Eure

Un mois après le score important du Rassemblement national dans l'Eure au 1er tour de la présidentielle, la Licra (Ligue internationale de lutte contre le racisme et l'antisémitisme) ouvre une antenne dans le département, ce vendredi 13 mai, pilotée par le maire de Conches-en-Ouche, Jérôme Pasco.

"L'air du temps est vraiment propice à ce que l'on aille sur ces terrains-là, au plus près du terrain, c'est pour cela que j'ai décidé de créer cette délégation", a expliqué, ce vendredi 13 mai, Jérôme Pasco, maire de Conches-en-Ouche et délégué eurois de la Licra (Ligue internationale de lutte contre le racisme et l'antisémitisme), invité de France bleu Normandie.

Ça n'est pas la question des électeurs, c'est la question des idées portées par l'extrême-droite

"Ça fait quelques années que le Front national progresse dans l'Eure, poursuit l'élu. Moi, j'ai envie de communiquer sur ces sujets-là, de dire pourquoi le FN est un danger pour la République, notamment les idées racistes et antisémites."

À l'occasion de sa création, l'antenne euroise de la Licra organise une table ronde à 18 heures à la salle des fêtes de Conches-en-Ouche. "On a invité tous les partis politiques républicains à l'exception de l'extrême-droite : Reconquête et le Rassemblement national", précise Jérôme Pasco.

Jérôme Pasco, délégué de la Licra dans l'Eure, était l'invité de France bleu Normandie. Copier

"On a pas à discuter avec des gens qui sont à l'opposé des valeurs de la Licra", tranche-t-il.