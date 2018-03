Si les impôts sont stables à la ville, ils devraient augmenter cette année au niveau de la Communauté urbaine de Perpignan. Invité de France Bleu Roussillon ce vendredi matin, Jean-Marc Pujol (maire de Perpignan et président de la Communauté Urbaine) annonce "ne pas exclure" une augmentation sur le foncier bâti "d'environ 21 euros par foyer" dès cette année. Cette taxe concernerait donc tous les propriétaires des 36 communes de la collectivité.

"Nous sommes dans une situation compliquée au niveau de l'endettement (841 euros de dette par habitant, soit le double de la moyenne nationale) mais nous ne voulons pas réduire nos investissements" explique Jean-Marc Pujol dans l'émission Face à la Presse ce vendredi en partenariat avec France 3 et la Semaine du Roussillon.

Le coût du stationnement en ville

Interrogé aussi sur les nouvelles règles du stationnement à Perpignan (parking de surface géré par la société privée Indigo depuis le 1er janvier), Jean-Marc Pujol assume, malgré les très vives protestations des automobilistes : "Je reçois des lettres pour m'expliquer qu'on peut désormais se garer en centre-ville ! 88 % des gens restent moins de deux heures. La grande différence, c'est qu'on ne peut pas passer au travers du paiement."

Mais face à la polémique, le maire annonce aussi de possibles ajustements pour les artisans et les clients de magasins : "Nous travaillons avec Indigo pour délivrer une autorisation, par exemple, aux plombiers qui viennent pour une intervention deux à trois heures en ville et qui ne peuvent pas changer l'emplacement de leur véhicule en plein travail. On négocie aussi la possibilité de délivrer des cartes aux commerçants qu'ils distribueraient à leurs clients pour réduire le coût du parking".

Le rugby et... la mairie

Concernant la possible remontée des rugbymen de l'USAP en Top 14, Jean-Marc Pujol n'avance pas de chiffres mais se dit "prêt à augmenter la subvention de la ville". Aujourd'hui, en Pro D2, le club sang et or touche environ un million d'euros par an de la mairie de Perpignan : "la subvention n'a pas baissé lors de la descente il y a quatre ans".

Quant à son avenir personnel, Jean-Marc Pujol entretient le suspense. Sera-t-il candidat dans deux ans lors des prochaines élections municipales ? Le maire, âgé de 68 ans, dont neuf dans le fauteuil de maire, s'est dit ce matin "partagé". "Je prendrai ma décision avant la fin mars 2019 mais mon combat, c'est d'abord celui contre le Front national. Et c'est ce qui déterminera mon choix : les chances du FN contre moi ou quelqu'un d'autre".

En attendant, dans la majorité, on trépigne : l'adjoint à l'urbanisme Olivier Amiel s'est déjà dit prêt à conduire une liste de droite si jamais Jean-Marc Pujol renonce. Le député En Marche Romain Grau, ancien premier adjoint de M. Pujol, envisage aussi très sérieusement de se lancer.