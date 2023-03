"Les impôts vont augmenter" dans la métropole niçoise assure la député LR Christelle D'Intorni

Constat clair et limpide dressé par la députée LR des Alpes-Maritimes Christelle d'Intorni avant un conseil métropolitain consacré au budget 2023 ce jeudi : "les caisses de la métropole sont vides et les impôts vont augmenter." Elle dénonce la communication du maire de Nice Christian Estrosi, président de la métropole. "Aujourd'hui, il prend des éléments de langage feutrés et très habiles pour dire que les impôts ne vont pas augmenter. Certes, mais les taxes vont augmenter.

ⓘ Publicité

Il y a l'augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui elle est adossée à la taxe foncière, qui va augmenter de deux points, qui va dégager 23 millions d'euros de recette." Selon les chiffres de la métropole, cela représente "seulement" 3,66 euros par foyer et par an sur cette taxe." "C'est encore une communication mensongère" rétorque Christelle D'Intorni, "seuls les contribuables assujettis à la taxe foncière sont concernés donc cela va représenter des sommes de l'ordre de 250 euros par contribuable."

Autre taxe de la discorde, la taxe Gemapi, pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Ce sera 8 euros de plus pour chaque habitant de la métropole, ce sera plutôt 300 euros estime la députée en avançant le même argument : seuls les contribuables qui paient la taxe foncière seront concernés.

"La dette de Nice Métropole cumulée, c'est 2 milliards et demi d'euros"

Christelle d'Intorni estime également que les chiffres avancés par la métropole au sujet de la dette sont très sous-estimés. "La dette de Nice Métropole cumulée, c'est 2,5 milliards d'euros, c'est 4.400 euros par habitant de Nice. On nous annonce une dette par habitant pour les Niçois, sauf que bon nombre de dépenses sont absorbées par la métropole. Dette cumulée métropole et niçois, c'est bien loin de ce qui est annoncé."