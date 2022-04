Les Insoumis de Haute-Garonne veulent "une vraie majorité pour contrecarrer le projet d'Emmanuel Macron"

Au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron à l'issue du second tour de la présidentielle, Myriam Martin, une des porte-parole de La France Insoumise en Haute-Garonne appelle les électeurs et les partis de gauche à se rassembler.

À peine Emmanuel Macron élu, la bataille des législatives se profile. Le scrutin aura lieu les 12 et 19 juin. Et les soutiens de Jean-Luc Mélenchon appellent à une large mobilisation à gauche. À l'image de Myriam Martin, une des porte-parole de La France Insoumise en Haute-Garonne.

Êtes-vous soulagée du résultat de dimanche soir, de la victoire d'Emmanuel Macron ?

Je suis soulagée de la défaite de Marine Le Pen parce que nous l'avions dit, nous ne voulions aucune voix pour l'extrême droite. On sait très bien que c'est un projet qui est mortifère pour le pays et qu'il fallait absolument battre Marine Le Pen. Je suis soulagée, oui, mais absolument pas convaincue. Contrairement à ce que raconte le chef de l'État et ses "aficionados" sur toutes les ondes, je rappelle quand même qu’Emmanuel Macron a été réélu hier avec 58,5% des voix.

C'est un président qui est très mal élu au regard de l'abstention et des votes blancs. C'est aussi un président qui a bénéficié du vote barrage très fort.

Un sondage dit que 38% des électeurs insoumis ont voté pour Emmanuel Macron. C'est votre cas ?

Je ne vous le dirai pas car je garde le secret de l'isoloir, mais je peux vous dire que la question du vote de barrage a été très forte aussi dans nos rangs. Donc oui, il y a des insoumis qui ont fait le choix de l'abstention, des insoumis qui ont fait le choix de voter pour Emmanuel Macron, d'autres qui ont fait le choix de voter blanc. C'est pour ça que je dis c'est un président mal élu. Il est élu avec des voix qui ne lui sont pas du tout acquises. J'aimerais bien que ce message passe parce que, visiblement, il y a encore beaucoup de gens ne le comprennent pas dans le camp de M. Macron.

Emmanuel Macron doit donc dire doit dire merci aux Insoumis ?

Il doit dire merci à tous les électeurs et électrices qui avaient peur. J'étais à Empalot cette semaine. J'étais à la maison de quartier de Bagatelle. J'ai discuté avec les habitants des quartiers et ils étaient dépités de ne pas voir Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour. Encore une fois, c’est un président qui est mal élu parce que beaucoup de gens n’ont pas voté pour son programme.

Emmanuel Macron parle d'une nouvelle méthode, promet cinq années de mieux, vous ne le croyez pas ?

On attend. On a eu cinq ans de macronie et ça a été quand même assez terrible d'un point de vue social.

Les législatives approchent : le président socialiste du département de la Haute-Garonne Georges Méric, contrairement à Carole Delga, dit que le PS doit discuter avec La France Insoumise : vous saluez cette ouverture ?

Je constate que le Parti socialiste est fracturé : je ne pense pas que la ligne de Mme Delga fasse plaisir à tout le monde. On entend ce que dit M. Méric. Nous, on discute avec tout le monde. Mais il faut préciser un peu les choses. Notre programme a convaincu 22% des électeurs au premier tour. Il y a des choses avec lesquelles on sera très ferme : sur les retraites, sur la planification écologique...

"Nous, on discute avec tout le monde."

On ne reviendra pas sur le fait qu'il faut changer nos institutions. Je crois qu'encore une fois, ces élections l'ont montré : il faut une République beaucoup plus démocratique, donc une VIème République. Pour nous, c'est un chantier qu'on doit ouvrir avec tous les partenaires et je pense que c'est possible de discuter.

Vous confirmez être candidate sur la 9e circonscription de Haute-Garonne ?

Pour le moment, je suis chef de file avec Simon Berger sur cette circonscription.

Avec peut être une discussion avec le Parti socialiste ?

On discutera au niveau national. Les discussions ne se passeront pas au niveau local. Elles ont d’ailleurs commencé avec tous ceux et toutes celles qui ont accepté notre main tendue : le Parti communiste, le NPA, Europe Écologie-Les Verts. Les législatives, c'est un projet pour la nation entière. Donc il faut qu'on se mette d'accord au niveau national. Il ne faut pas de tambouilles à droite, à gauche, dans tel département ou tel autre. Il ne s'agit pas de sauver des postes. Il s'agit d'avoir l'enjeu et il est énorme.