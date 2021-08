Les Insoumis de retour à Châteauneuf-sur-Isère pour leurs journées d'été

A huit mois de l'élection présidentielle, la France Insoumise donne rendez-vous ce jeudi 26 août à ses militants à Châteauneuf-sur-Isère, pour la deuxième année consécutive. Au programme : quatre jours de débats et plusieurs concerts. Plus de 5000 personnes sont attendues.

Ce jeudi 26 août, les journées d'été de la France Insoumise s'installent au palais des congrès de Châteauneuf-sur-Isère, près de Valence. C'est la deuxième fois que le mouvement choisit ce site drômois pour ses quatre jours d'"Amphis" annuels.

Plusieurs dizaines de débats sont prévus, avec des personnalités comme Eric Piolle et Sandrine Rousseau pour les Verts, l'ancien ministre Pierre Joxe, plusieurs députés, des journalistes et des professeurs. Des figures politiques internationales seront présentes, comme Raoul Hedebouw, porte-parole du Parti du Travail Belge, ou Irene Montero, ministre espagnole de l'égalité.

Des concerts auront également lieu en soirée. Les rencontres se termineront par un meeting de Jean-Luc Mélenchon, déjà candidat à l'élection présidentielle de 2022, dimanche 29 août à 10h.

Une bonne nouvelle pour l'économie locale

L'année dernière, l'évènement avait accueilli plus de 5000 personnes sur les quatre jours. "On attend encore plus de monde cette année, c'est une super nouvelle, se réjouit Jimmy Levacher, conseiller municipal insoumis à Valence et membre de l'organisation. C'est autant de monde qu'il va falloir loger et nourrir, ça va remplir les restaurants et les campings !"

Selon lui, les campings de Tain l'Hermitage et de Châteauneuf-sur-Isère sont pleins. L'organisation a aussi mis un point d'honneur à faire appel à des entreprises locales pour les boissons servies sur le site et les dix food-trucks présents. "On n'a pas beaucoup d'évènements de cette ampleur sur le secteur, alors en cette période compliquée par le Covid, ça peut faire du bien à nos commerçants", conclut l'élu.