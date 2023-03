Les intersyndicales de Pau et Tarbes lancent de nouveau appels à la grève.

Les intersyndicales de Pau et Tarbes se réunissaient ce matin après l'utilisation de l'article 49.3 par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites sans vote de l'Assemblée nationale. En réponse, les syndicats restent soudés. Après la manifestation spontanée d'hier soir à Pau, ils appellent à de nouveaux rassemblements. À Pau, ce sera à 18 h devant la mairie et a Tarbes, demain 11 h 00 sur la Place Verdun. Pour l'instant, aucun cortège de prévu, mais à Pau, l'intersyndicale ne s'interdit pas de défiler si suffisamment de personnes sont au rendez-vous.

ⓘ Publicité

Le prochain mouvement d'ampleur se tiendra le jeudi 23 mars avec des appels à la grève dans tout le pays. Il n'a pas été organisé avant pour éviter de perturber les épreuves de spécialité du bac qui démarre le 20 mars et se terminent le 23. Le cortège de Pau partira à 10 h 30 de la Place Verdun et suivra le parcours habituel. À Tarbes, il partira à 10 h de la bourse du travail et empruntera un parcours plus long, car l'intersyndicale attend beaucoup plus de monde pour cette date.