Les Jeunes avec Macron Auvergne-Rhône-Alpes préparent la campagne de 2022

A six mois des élections présidentielles, l'heure est au bilan dans les rangs des soutiens au président de la République. Les Jeunes avec Macron de la région Auvergne-Rhône-Alpes se sont réunis à Fontaine ce week-end. Sacha Benhamou est le coordinateur du mouvement : "Notre fierté c'est que l'on a été force de proposition sur le dénouement de cette crise sanitaire et que nos idées ont été reprises. Les repas du Crous à 1 euro étendu à tous les étudiants ou la prise en charge des séances de psychologie pendant le confinement, ce sont des propositions que l'on a "vendu" au gouvernement."

Un quinquennat forcément marqué par la crise sanitaire : "Il n'y a pas à rougir du bilan mais c'est vrai que sans le coronavirus, on aurait été dans une ambition réformatrice déjà renouvelée à mi-mandat : ça a été interrompu par la pandémie. On attend que cet élan de 2017, pour changer la France, l'institution et notre manière de gouverner, soit renouvelé en 2022 et que de nouvelles propositions émergent."

Derrière Macron mais pas sans désaccords

Parmi les propositions défendues par le mouvement, la légalisation du cannabis. Proposition que les Jeunes avec Macron ne comptent pas lâcher, même si dernièrement le président Emmanuel Macron s'est dit contre. "Je trouve toujours étonnant qu'on mette en avant les discordances dans le mouvement, continue Sacha Benhamou. Comme dans tous les partis politiques, la majorité n'a pas une position unanime sur le sujet." Emmanuel Macron a lui même changé d'avis puisqu'en 2016, alors qu'il vient de quitter sa fonction de ministre de l'Economie, il ne se dit "pas contre".

Le coordinateur régional a été chargé de mission sur ce sujet là, pour lui, la légalisation est une alternative au système actuel, qui ne montre pas ses preuves. "C'est un sujet difficile, mais je pense qu'on partage tous le même constat, continue-t-il. Aujourd'hui, le trafic de drogue créé de l'insécurité pour les riverains autour des points de deal. Ça créé des problèmes sanitaires, notamment pour les plus jeunes. Nous sommes clairement engagés pour la légalisation, qui permettrait d'encadrer les produits et d'avoir de nouveaux programmes de prévention, beaucoup plus ambitieux. Aujourd'hui, il n'y a qu'une après-midi de prévention à l'école, sur tout le parcours scolaire. Je pense qu'il faudrait une demi-journée par an, de la 5ème à la Terminale. Ça coûte de l'argent, mais la légalisation permettrait de financer ces programmes de prévention." Ne reste plus qu'à convaincre le candidat Emmanuel Macron pour 2022.