Les jeunes gardois vont-ils regarder Emmanuel Macron sur Brut ?

Le lycée Albert Camus à Nîmes. Lycée d'enseignement général qui accueille 1700 élèves. L'un des plus gros de Nîmes avec le lycée Daudet

Emmanuel Macron donne un coup de jeune à la communication de l'Elysée ! Le président de la République donne une interview au média en ligne Brut ce jeudi après-midi à partir de 16h en direct. Une interview "destinée à la jeunesse", mais aussi à un public qui, plus largement, ne s'informe plus via les médias traditionnels. Le chef de l'Etat a prévu de répondre d'abord aux questions de plusieurs journalistes, puis directement aux internautes.

Les vidéos postées sur le média en ligne Brut sont vues par 13 millions de spectateurs chaque jour. Elles fédèrent de très nombreux jeunes. Leïla Méchaouri a demandé aux lycéens nîmois, pour France Bleu Gard Lozère, s'ils allaient suivre l'allocution d'Emmanuel Macron. L'évidence, ou plutôt la confirmation, c'est qu'ils s'informent essentiellement via les réseaux sociaux : "principalement oui. D'abord grâce à Snpachat, mais aussi avec Konbini et Brut, Loopsider". Le 20h à la télévision? "Rarement." Notamment parce que "les réseaux sociaux, on peut les consulter à n'importe quelle heure. Alors que la télé, c'est moins pratique"

Emmanuel Macron cible ainsi la jeunesse via un média sur Internet. Mais ce n'est pas pour autant gagné d'avance ! "Le regarder ? je ne pense pas. Ce n'est pas du tout mon souci", répondent certains lycéens. Mais, sur Brut, "les infos c'est beaucoup mieux qu'à la télé", expliquent-ils.

Emmanuel Macron reviendra notamment sur le débat autour des violences policières. Il abordera aussi les questions du Covid, de la laïcité et de l'environnement.