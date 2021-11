"On arrive à imposer des propositions dans le débat" : les Jeunes Républicains veulent peser au Congrès

À 22 ans, il est un espoir de la droite française. Guilhem Carayon est le président des Jeunes Républicains et il est aussi Tarnais, bien connu à Lavaur. À presque quinze jours maintenant de la primaire Les Républicains (LR), il est ce vendredi matin l'invité de France Bleu Occitanie.

Pour ceux qui ne vous connaissent pas, racontez-nous comment vous êtes arrivé à ce poste de président des Jeunes Républicains à 22 ans ?

Alors je suis Tarnais, j'ai fait mes études à Paris. Je suis actuellement étudiant en master 2 de droit à l'Université de la Sorbonne. Je suis responsable des Jeunes Républicains du Tarn et j'ai été élu à la présidence nationale des Jeunes Républicains en avril dernier.

Vous êtes aussi le fils de Bernard Carayon, maire LR de Lavaur et ancien député. Votre père est connu pour son franc-parler et ses positions conservatrices (sur le mariage homosexuel notamment). Diriez-vous que vous êtes à la même position sur l'échiquier politique ?

On est du même parti mais il a ses sensibilités. Mon père est mon père, je suis moi. On n'a pas forcément les mêmes sensibilités, surtout moi. Je suis par exemple d'une nouvelle génération qui s'intéresse aux sujets d'écologie et de l'emploi des jeunes. Lui a travaillé sur les questions d'industrie, notamment. Je pense qu'on participe tous en tout cas à la même idée, à la même vision de la France.

Votre père soutient Michel Barnier. Vous, vous êtes plutôt Éric Ciotti, c'est ça ?

Non, non, non. Moi, j'ai décidé de rester neutre dans le cadre de ce congrès parce que j'ai été élu récemment à la tête des Jeunes Républicains. Et à vrai dire, j'aurais eu l'impression de trahir la confiance des Jeunes Républicains si je soutenais un candidat alors qu'ils soutiennent un autre candidat. Donc, j'ai préféré rester neutre.

Et mon rôle, c'est d'influer sur l'élection en imposant des idées dans le débat public, en prônant une droite de panache, une droite de courage, qui a le courage de faire justement le diagnostic d'une société qui, aujourd'hui, est fracturée. Et puis, il faudra des actes forts et des résultats.

"J'ai décidé de rester neutre dans le cadre de ce congrès parce que j'ai été élu récemment à la tête des Jeunes Républicains."

Vous avez demandé des engagements. Par exemple? Sur quels points ?

J'ai rencontré les cinq candidats. Et justement, sur les questions d'emploi des jeunes, on a obtenu auprès de plusieurs candidats la question de l'exonération des charges pour l'emploi d'un jeune pendant trois ans. Je considère que c'est primordial parce que les jeunes aujourd'hui ont besoin de s'insérer sur le marché du travail. Il y a un chômage chez les jeunes qui est extrêmement important. Il faut le résoudre.

Il y a aussi les questions d'industrie qui sont pour moi extrêmement importantes. Le déficit commercial de la France a été de plus de 85 milliards d'euros en 2020. L'industrie, c'est ce qui permet l'élévation sociale.

Tous les candidats se sont engagés à suivre cette proposition là ?

Tous pour l'instant, oui. Et je suis encore en négociation pour d'autres mesures que nous, on prône avec les Jeunes Républicains, notamment sur les questions d'insécurité, parce que la sécurité, c'est un sujet qui touche principalement les jeunes. Donc voilà, on est en train de travailler avec l'ensemble des candidats.

Avant le Congrès des Républicains pour désigner le candidat de la droite à la présidentielle, le 4 décembre, on a l'impression donc, d'après ce que vous dites, que vous êtes assez courtisés par les candidats LR ?

Oui, on avait un mouvement qui comptait 1.500 adhérents il y a encore dix mois. Et aujourd'hui, on est plus de 13.500. Donc évidemment, sur un corps électoral de 150.000 adhérents avec leurs cartes à jour, ça représente une masse importante. Donc oui, effectivement, les Jeunes Républicains aujourd'hui sont courtisés, sont écoutés et c'est une bonne chose. Souvent, le mouvement des Jeunes Républicains servait à coller des affiches, à distribuer des tracts. On le fait encore, mais aujourd'hui, on arrive aussi à imposer des propositions de débat public. C'est une bonne chose pour les jeunes et pour la jeune génération politique.

1.500 membres des Jeunes Républicains il y a un an contre 13.000 maintenant, comment vous expliquez cette hausse ? C'est parce que, justement, il faut être adhérent pour voter le 4 décembre ?

Oui, on avait déjà augmenté beaucoup avant la réforme des statuts, qui a permis du coup à chaque adhérent de pouvoir voter pour le 4 décembre. En réalité, c'est aussi la refonte de la ligne idéologique : une droite peut-être plus affirmée, plus décomplexée, qu'on a réussi à imposer.

Il y a aussi le travail de terrain qui paie. Moi, j'ai fait 50 fédérations départementales dans lesquelles je suis allé au contact des adhérents. Je pense que le terrain, ça paie. Et peut être la ligne idéologique couplée au terrain, c'est la recette qui marche.

La ligne idéologique qui est parfois dure : le quoi-qu'il-en coûte sécuritaire, la sortie du droit de sol sont parmi les propositions d'Éric Ciotti. Il a dit qu'il voterait Éric Zemmour au second tour face à Emmanuel Macron. Et vous Guilhem Carayon ?

Moi, je ne dirai pas la même chose, tout simplement parce que la droite sera au second tour l'élection présidentielle. Considérer qu'on ne sera pas au second tour, c'est un aveu de faiblesse. Évidemment que la droite sera au second tour parce que aujourd'hui, les solutions de droite sont celles dont a besoin le pays. Je crois que la France est fracturée. Je crois que le pays ne va pas très bien et donc il a besoin de solutions fortes pour sortir la France de son déclin.

La droite, elle, n'a pas fait un très bon score aux régionales en Occitanie. Qui, dans votre région, selon vous, incarne le mieux les idées de cette droite ? Est-ce que c'est Aurélien Pradié qui était justement candidat aux régionales ?

Aurélien Pradié est le leader de la droite en Occitanie. Donc c'est évidemment le plus à même de porter la droite dans cette belle région. Moi, je crois qu'en juin 2022, après l'élection présidentielle, il faudra que des députés de droite montent à l'Assemblée nationale pour défendre la voix de nos départements, de nos territoires et impose une vraie vision de la France et arrivent à défendre leur territoire. Aujourd'hui, je crois que les députés En Marche ont donné une bien triste vision de la politique. Nous, on doit aujourd'hui faire bouger les choses et montrer que notre région est une des plus attractives de France et il y a des choses à dire à Paris.

Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, est-ce que c'est un homme de droite, de LR ou trop proche de Macron, selon vous ? Il n'a quand même pas voté pour David Lisnard au Congrès des maires de France.

Il est toujours dans notre famille politique, il est aux Républicains. En tout cas, il n'a jamais quitté notre famille, même dans la tempête, même quand d'autres l'ont quittée. Moi, je crois que c'est un homme de droite. Je pense qu'il fait un très bon travail à la mairie de Toulouse et il n'y a pas de raison de douter de sa sincérité.

Votre avenir politique vous le voyez en Occitanie, dans le Tarn, ou à un niveau plus national ?

Je n'ai pas du tout encore tranché cette question. Je n'ai pas pris de décision. Moi, ce que je veux, c'est que la droite remporte l'élection présidentielle en avril 2022. La suite, on verra. Ce qui m'importe, c'est que les idées que je porte soient imposées dans le débat public. Qu'elles arrivent à pénétrer dans le débat public et qu'on reprenne le pouvoir et qu'on mette fin au quinquennat d'Emmanuel Macron qui, pour moi, a été le symbole du déclin et du déclassement.