Les listes définitives pour les élections sénatoriales dans le Gard

Dans le Gard où 3 sièges sont à pourvoir, les élections sénatoriales auront lieu le dimanche 27 septembre 2020 au suffrage universel indirect, avec un scrutin à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les candidatures ont été déposées sous forme de liste, composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et comportent 2 candidats de plus que de sièges à pourvoir.

Un arrêté préfectoral a été signé ce mercredi 16 septembre. Il fixe les listes définitivement enregistrées, qui seront proposées aux 1 911 « grands électeurs » composant le collège électoral. 6 listes ont été déposées :

ECOLOGISTES LIBRES, NI DE DROITE, NI DE GAUCHE

Conduite par : M. MOUKITE Zakaria 1. M. MOUKITE Zakaria 2. Mme DANJOU Sylvie 3. M. FLORIT Frédéric 4. Mme BIDAN Céline 5. M. CHENT Mimoun

LISTE LOCALISTE PRESENTEE PAR LE Rassemblement National POUR LE REEQUILIBRAGE TERRITORIAL

Conduite par : M. SANCHEZ Julien 1. M. SANCHEZ Julien 2. Mme GARDET Laurence 3. M. MEIZONNET Jean-Louis 4. Mme MARTIN Corine 5. M. BASSIER Francis

LE GARD PASSIONNEMENT

Conduite par : M. BOUAD Denis 1. M. BOUAD Denis 2. Mme BERGERI Carole 3. M. MALAVIELLE Patrick 4. Mme GENOLHER Aurélie 5. M. MARTIN Frédéric

LA JEUNESSE ET L'EXPERIENCE AU SERVICE DU GARD

Conduite par : M. CARDENES Stéphane 1. M. CARDENES Stéphane 2. Mme CHALEYSSIN Pilar 3. M. PETIT Christian 4. Mme ROY-CROS Muriel 5. M. FRANCES Henri

ENSEMBLE, FAISONS RAYONNER LE GARD, TERRE DE CARACTERES

Conduite par : Mme LOPEZ Vivette 1. Mme LOPEZ Vivette 2. M. BURGOA Laurent 3. Mme ALVARO Marie-Michèle 4. M. GRAS Frédéric 5. Mme BORIES Pascale

SOCIALISTE, ECOLOGISTE ET REPUBLICAINE

Conduite par : M. PISSAS Alexandre 1. M. PISSAS Alexandre 2. Mme LOISON Béatrice 3. M. NADAL Laurent 4. Mme NICOLLE Sylvie 5. M. PIOCH Cédric