Les Lundis de la présidentielle : la police de proximité

La police de proximité, instaurée en 1998, par Lionel Jospin et supprimée en 2003 par Nicolas Sarkozy, revient en force dans les débats des différents candidats à la présidentielle. Si elle fait consensus à gauche, elle est plutôt mal aimée à droite. Reportage à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

Les manifestations contre les violences policières, après l'affaire Théo, victime d'un viol présumé, lors d'une intervention de police, le 2 février 2017, à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, ont relancé la question des relations entre la police et la population, notamment dans les quartiers populaires. L'idée d'un retour de la police de proximité est donc régulièrement évoquée par les candidats à la présidentielle.

La gauche et Emmanuel Macron, favorables au retour de la police de proximité

Pour le candidat socialiste, Benoît Hamon, s'il faut renforcer les effectifs de police, en créant 1000 postes par an et en remplaçant tous les départs à la retraite, il faut également donner à la police une mission "sociale". Jean Luc Mélenchon, pour la France Insoumise, indique qu'il faut aussi réaffirmer le rôle social du policier, refonder le code de déontologie des services de police, en y intégrant la mission de défense des libertés et de la République. Emmanuel Macron propose la création d'une "police de sécurité quotidienne", mais sans "ressusciter la police de proximité".

La droite veut davantage de moyens

A droite, le candidat LR, François Fillon aborde la question de la sécurité, davantage sous l'angle sécuritaire. Il veut plus de moyens pour les policiers (12 milliards d'euros de plus) , mais pas de recrutements supplémentaires. Il veut un simplification des procédures pour sanctionner les délinquants et éviter la récidive. Marine Le Pen, quant à elle, veut recruter 15.000 policiers et gendarmes, moderniser les équipements et recentrer le travail des policiers sur leur mission de sécurité publique, en les détachant des tâches administratives.

A la rencontre des habitants d'Aulnay-sous-Bois

Nous nous sommes rendus à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, à la rencontre des habitants, de responsables d'associations et de policiers.

reportage Aulnay sous Bois Partager le son sur : Copier