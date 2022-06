Les macronistes "ont fait une campagne trop discrète" dans les Pyrénées-Orientales, selon leur cheffe de file

Éliminée au second tour des élections législatives face au Rassemblement national dans la 2e circonscription des Pyrénées-Orientales, la cheffe de file du parti macroniste Renaissance, Frédérique Lis, analyse la défaite dans le département.

Alors que les Pyrénées-Orientales ont élu ce dimanche quatre députées du Rassemblement national et que le parti obtient 89 sièges à l'Assemblée nationale, la référente du parti macroniste Renaissance dans le département, Frédérique Lis, débriefe sa propre défaite et plus généralement, la défaite de son parti dans trois des quatre circonscriptions des Pyrénées-Orientales.