Les maires d'Ille-et-Vilaine sollicités par des dizaines de candidats à l'élection présidentielle

Pour se présenter à l'élection présidentielle, le citoyen qui souhaite devenir président de la république doit obtenir le parrainage de 500 élus de toute la France. Il peut s'agir de députés, sénateurs, conseillers régionaux et départementaux et de maires. Ces derniers, bien plus nombreux et moins souvent associés à une couleur politique sont fortement sollicités par les "petits candidats".

Des maires sans étiquette préfèrent ne pas parrainer

En Ille-et-Vilaine, ils sont 345 et pour beaucoup "sans étiquette", alors depuis deux semaines les demandes affluent "je dois être à une bonne vingtaine de demandes variées. Ça a déjà commencé depuis le début des vacances" explique Marielle Muret-Baudoin, la maire de Noyal-sur-Vilaine "ça peut être sous la forme d'une lettre manuscrite photocopiée pour des candidats qui sont seuls, en tant que citoyen qui ont envie de faire passer des idées" avec évidemment "les partis qui envoient quelque chose de beaucoup plus structuré". Cette élue a décidé de ne pas accorder de parrainage : "c'est une décision qui appartient au maire seul [...] nous, on a constitué une équipe qui peut avoir diverses sensibilités et [à mon arrivée à la Mairie] j'avais clairement dit que je ne mettrais pas de parrainage parce que ça serait difficile de trancher entre nous".

La publication des "parrains" refroidi certains

Yannick Fouet, Maire de Torcé avait accordé son parrainage en 2017, mais ne réitéra pas cette fois-ci " je me suis aperçu que la publication des parrainages [au Journal officiel] ça pouvait nous handicaper avec des gens qui avaient vu ce parrainage au niveau des conseils régionaux et départementaux, et qu'on pouvait être catalogués".

Christophe Martins, maire d'Iffendic, du parti radical de gauche est aussi sollicité mais "je vais prendre la même décision que j'ai prise depuis plus de 20 ans. Moi, je fais partie d'une famille politique qui est au centre gauche et de façon groupé on choisira au moment opportun de soutenir tel ou tel candidat."

Les parrainages seront officiellement pris en compte dix semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle.