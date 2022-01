Les maires de Charente-Maritime invités à recruter plus de pompiers volontaires

Convaincre les mairies d'embaucher plus de pompiers volontaires : c'est la priorité de Stéphane Villain, le nouveau président du SDIS 17, le service d'incendie et de secours de la Charente-Maritime.

2300 pompiers volontaires dans ce département, le chiffre est conséquent. Mais le problème c'est leur disponibilité, en journée, faute d'accord avec leur employeur. Résultat : des casernes comme Saint-Martin-de-Ré ou La Tremblade ont dû recruter des professionnels pour faire face aux interventions.

Voilà qui contribue à faire flamber la facture du SDIS, en hausse de 5,5% cette année à plus de 36 millions d'euros. Stéphane Villain veut donc mobiliser sur un "plan Marshall", et convaincre plus de maires de recruter des volontaires.

Deux volontaires à Châtelaillon-Plage

Et comme il faut montrer l'exemple, Stéphane Villain vient de recruter un jeune pompier volontaire dans la commune dont il est maire, Châtelaillon-Plage. A 24 ans, Felix intègre le service technique, après deux ans et demie passés chez les pompiers de Paris.

"Depuis mai, je suis volontaire à la caserne de Châtelaillon, précise Felix. Tous les soirs, toutes les nuits, je suis dispo. Mais quand je travaille, je ne peux pas encore partir." C'est que Felix qui attend la convention entre la mairie et la caserne de Châtelaillon, qui aujourd'hui encore ne tourne qu'avec des pompiers volontaires.

Le président du SDIS 17, Stéphane Villain, accompagné des deux employés de Châtelaillon-Plage qui sont aussi pompiers volontaires. © Radio France - Julien Fleury

Partir sur son temps de travail, c'est le quotidien de Fabrice, au service technique de la commune depuis quinze ans, lui aussi passé par les pompiers de Paris. "Quand je suis arrivé à la mairie, se souvient Fabrice, on m'a demandé ce que je savais faire, et j'ai répondu : sauver des vies. C'était exclusivement ce que je savais faire à l'époque."

5.000 euros par an pour une commune

Depuis, Fabrice a appris à conduire une balayeuse dans les rues de la commune : "j'ai un bippeur sur moi. Quand on m'appelle, j'ai le motif de départ. Et je vais jusqu'à la caserne avec ma balayeuse, je dépose mon outil de travail au centre de secours." Charge à un collègue de venir récupérer l'engin pour poursuivre le travail, sachant qu'une intervention dure en moyenne une heure et demie.

C'est un effort conséquent pour la collectivité, chiffré à 5.000 euros par an pour un pompier volontaire. Mais avec un bénéfice pour la société bien plus grand, promet le maire Stéphane Villain : "quand on sait qu'il y a en Charente-Maritime un départ en intervention toutes les dix minutes, on prend conscience que c'est important d'avoir des pompiers volontaires parmi nous !"

Stéphane Villain qui promet de prendre sa casquette de président du Sdis, pour sillonner le département ces prochains mois. Et tenter de convaincre plus de maires de recruter des pompiers volontaires.