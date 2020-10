Les maires de Côte-d'Or se mobilisent pour les collectivités locales sinistrées des Alpes Maritimes

Suite aux fortes intempéries qui ont touché les Alpes-Maritimes dans le sillage de la tempête Alex, l’Association des Maires de France 21, et lance un appel à solidarité auprès des maires et présidents d’intercommunalité de la Côte-d’Or afin d’aider les collectivités victimes de cette catastrophe.

La catastrophe qui a touché la semaine dernière l'arrière pays niçois a choqué la France entière. Le bilan des pompiers des Alpes-Maritimes, révélé ce lundi 5 octobre faisait état de quatre morts sur les communes de Saint-Martin-Vésubie, Lantosque et Colomars, après les intempéries qui ont ravagé une partie du département. Huit personnes sont portées disparues et 13 autres sont supposées disparues. Outre ce bilan humain très lourd, ce sont aussi toutes les collectivités locales qui ont été fortement impactées.

Des besoins énormes

Plus d'eau, plus d'électricité, plus de téléphone, les convois humanitaires sont attendus par les habitants avec impatience. Mais au delà, ce sont toutes infrastructures qu'il va falloir reconstruire. Pour les petites communes sinistrées, les finances ne suffiront pas. D'où cet appel à la solidarité lancé en Côte-d'Or par Ludovic ROCHETTE, Président de l’AMF 21, et François REBSAMEN, 1er Vice-Président délégué, auprès des maires et présidents d’intercommunalité de la Côte-d’Or afin d’aider les collectivités victimes de cette catastrophe.

« La solidarité des élus n’est plus à démontrer et aujourd’hui, quand ce genre d’événement se produit, les élus des communes en détresse savent qu’ils peuvent compter sur leurs collègues à travers la France entière. Des élus côte-d’oriens ont déjà contribué dans ce sens et je ne doute pas un instant que d’autres suivront », indiquent conjointement Ludovic ROCHETTE et François REBSAMEN.

Coordonnées bancaires de la collecte de dons organisée par l’ADM06 :

FR76 1910 6006 3600 7703 9601 842

Code BIC (Bank identification code) - code SWIFT AGRIFRPP891