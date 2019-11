Les maires de France en congrès à quatre mois des élections municipales

Il y a un an, Emmanuel Macron ne s'était pas déplacé au congrès de l'Association des maires de France. Le climat entre l'exécutif et les élus locaux était tendu depuis le début du quinquennat. Changement d'ambiance cette année : le président de la République sera bien là mardi, et François Baroin, président de l'AMF, assure que les maires lui réserveront un accueil très respectueux, même si des désaccords persistent notamment sur la baisse des moyens financiers des collectivités, la fiscalité locale, ou les intentions présidentielles en matière de décentralisation.

Dernier grand rendez-vous des collectivités avant les municipales de mars, le congrès de l'AMF rassemblera jusqu'à jeudi quelque 12.000 élus porte de Versailles à Paris. Ce lundi, une journée sera consacrée à l'Outre-Mer. Mardi, pour l'ouverture solennelle du congrès, le discours du chef de l'État portera sur "les grands enjeux" pour "renouveler le pacte républicain entre le président et les maires". Le lendemain, mercredi, il recevra 1.500 d'entre eux à l'Elysée. Et jeudi, le Premier ministre Edouard Philippe clôturera le congrès.

Depuis plusieurs mois, l'exécutif s'est attaché à resserrer les liens avec les édiles, en les faisant notamment participer activement au "grand débat". Ils se sont fortement mobilisés à cette occasion pour trouver une issue à la crise des "gilets jaunes". Cette opération séduction s'est accélérée à l'approche des municipales.

Signe d'un regain de confiance : à quatre mois du scrutin, les maires ne sont plus que 28% à ne pas souhaiter se représenter en 2020, contre environ un sur deux il y a un an, selon une étude du Cevipof, publiée juste avant l'ouverture du congrès. C'est sensiblement la même proportion que lors des municipales de 2014.

Reste que certains malaises persistent : plusieurs maires et associations d'élus de petites et moyennes communes ont lancé dimanche dans le JDD un "cri d'alarme" à Emmanuel Macron. "Chaque jour dans nos communes, nous constatons la dégradation rapide du 'vivre ensemble' au profit d'une tension sociale", écrivent les signataires, qui demandent "plus de moyens humains, matériels et logistiques" face à la "recrudescence" des incivilités du quotidien et de la délinquance.