Les maires ruraux de l'Indre, très remontés, ont voté une motion pour la réouverture de la maternité du Blanc et la décision de boycotter la remontée des résultats des élections européennes

Villegongis, Indre, Centre-Val de Loire, France

Une assemblée générale des maires ruraux de l'Indre sous le signe du combat ce mercredi (26/09) matin à Villegongis (près de Levroux) ! Près de 70 élus étaient rassemblés et ont fait part de leur ras-le-bol face aux exigences de l'Etat ! A l'origine une mesure presque anecdotique. Lors des prochaines élections européennes, les dispositions du scrutin prévoient que, contrairement aux élections précédentes, les maires devraient procéder non seulement à l'organisation de ce scrutin, au dépouillement mais aussi à la remise physique des procès-verbaux dans les chef-lieux de canton, un rôle jusqu'à présent dévolu aux gendarmes. Alors que depuis des années, les élus des petites communes se plaignent de séries de mesures, comme la Loi NOTRE, tendant à les priver de leurs prérogatives cette nouvelle exigence a fait l'effet d'un détonateur. Tous les maires ont donc décidé de relayer dans le département de l'Indre cette action de protestation lancée lors du congrès national des maires ruraux le week-end dernier : Ils n'effectueront pas la remontée des résultats électoraux.

La ruralité c'est pas un vilain mot - Nicole Sauget, maire de Giroux

Une façon, disent-ils, de montrer a contrario, l'importance, dans le processus démocratique, des élus de proximité que l'exécutif, toujours selon eux, à tendance à mépriser. "Comme d'habitude les bureaux de vote seront ouverts. Il n'est pas question d'empêcher le déroulement de la consultation électorale [...] nous ferons le dépouillement comme il se doit [...] et puis nous informerons la préfecture que les résultats seront à leur disposition, sur la table de la mairie et qu'ils pourront en prendre possessions aux heures d'ouvertures !", a annoncé, provocateur, Vanik Berbérian, le président de l'association des maires ruraux de l'Indre et de l'association des maires ruraux de France. Une annonce qui en tout cas va mettre la pression sur l'exécutif d'ici la tenue des dites élections au mois de mai prochain (26 mai 2019).

Dossiers brûlants

Outre ces préoccupations nationales, les sujets de mécontentement ne manquaient pas aux maires ruraux de l'Indre qui ont également voté une motion pour la réouverture et le maintien de la Maternité du Blanc. Ils recevaient aussi lors de cette assemblée générale Pierre François Gachet, le DASEN (directeur académique des services de l'éducation nationale) de l'Indre, pour évoquer avec lui la situation des écoles dans les communes rurales. Un dossier délicat dans un contexte de baisse des effectifs qui conduit l'Education Nationale à procéder à des fermetures de classe.