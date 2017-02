Les maires de la Loire courtisés par les candidats à la Présidence de la République

En ce moment il reçoivent tous les jours des demandes des candidats potentiels qui cherchent à boucler les 500 signatures exigées par le conseil constitutionnel pour valider leur candidature

Les maires qui ont la possbilité de répondre positivement à un seul candidat à la fois , mais qui peuvent aussi choisir de n'en parrainer aucun.Une tendance qui pose pas mal de problème à ceux que l on apppele les "petits candidats" qui ont bien du mal à reunir leur paraphes

Serge Bouchut est le maire de La Gimond, une commune de 283 habitants a l'est de Saint-Étienne. Pour lui il est hors de question de mêler politique et action municipale dans sa commune et il y veille. Depuis plusieurs semaine il reçoit de multiples demandes de parrainage de la part des représentants des candidats

serge Bouchut le maire de la gimond

Dans la Commune de Grammond , le premier magistrat ne veut pas de mélange de genre, il n'apportera donc son parrainage à personne. Il considère que ce serait pas conforme à la philosophie de l'engagement qu'il entend maintenir au service de sa commune. Patrice Carteron

Patrice Carteron le maire de Grammond

Les élus locaux ont encore jusqu au 17 mars 18 h pour se décider

C est globalement l'attitude qui se dégage aujourd'hui dans les communes rurales de notre département, avec des élus qui ne veulent mettre le doigt dans un engrenage politique et rester l'échelle locale.

Nouveauté, ce sont les maires eux même et plus les candidats déclarés qui transmettront leur signature au conseil constitutionne.

Autre nouveauté cette année, tous les parrainages seront publiés au fur et à mesure sur le site du conseil constitutionnel.