Les maires de la Métropole de Montpellier souhaitent conserver leur pouvoir de police

Faut-il un police Métropolitaine à Montpellier ? La question sera débattue dans les prochains mois avec les différents maires, c'est en tout cas une volonté du président de la Métropole, Michaël Delafosse. Il n'est pas question pour autant de déposséder les maires de leurs polices et de leurs pouvoirs de police.

Les 31 maires ont d'ailleurs jusqu'à ce vendredi pour se prononcer sur cette question. C'est la loi, le président de la Métropole peut récupérer les pouvoirs de police de tous les maires dans les 6 mois qui suivent son élection. Ce vendredi 15 janvier, cela fera 6 mois que Michaël Delafosse est élu président de la Métropole de Montpellier.

Il faut qu'on puisse rester réactifs, cela passe par une police de proximité

Chaque maire, s'il veut conserver ses pouvoirs de police doit donc prendre un arrêté en ce sens. C'est ce qu'ont fait les 31 maires. "Il faut qu'on puisse rester réactif, avec une police municipale qui connait le terrain. Les policiers municipaux de ma commune connaissent chaque centimètres carré de la commune. Je leur demande d'être en permanence sur le terrain au plus près des habitants, des entreprises, des commerces, devant les écoles... pour être réactifs. La proximité est très importante pour une police municipale" explique Jean-Luc Savy, le maire de Juvignac.

Il faut rester à portée d'engueulades

Laurent Jaoul, le maire de Saint-Brès a lui aussi pris un arrêté municipal pour conserver ses pouvoirs de police et l'a fait savoir sur les réseaux sociaux. Car pour lui, il n'est pas question de devenir un maire potiche : "Un maire doit rester à portée d'engueulades, mais pas seulement pour faire des mariages et remplir les registres de décès ou de naissance. Non, on est là pour rendre service à la population. Quand vous avez un camion qui doit faire un déménagement et qui doit bloquer toute une rue, c'est le maire qui prend un arrêté, c'est dans le cadre de ses pouvoirs de police. Je veux conserver cette proximité avec mes citoyens. "

Pour autant les maires ne sont pas opposés à la création d'une police de la Métropole sur des compétences plus transversales : les transports, les gens du voyage, la police de l'eau, la grande délinquance ou encore la sécurisation de grosses manifestations par exemple. Une réunion avec tous les adjoints à la sécurité des 31 communes aura lieu dans les prochaines semaines.