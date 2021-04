Les maires de la Sarthe inquiets du protocole sanitaire renforcé dans les écoles

La rentrée des classes est prévue pour ce lundi dans toute la France. Et s'il y a un cas de Covid, la classe sera fermée. Le protocole sanitaire sera renforcé mais pour le moment, il n'y a pas tous les détails. Ce qui inquiète Emmanuel Franco, le président de l'association des maires de la Sarthe.

La fin des dix kilomètres dès le 3 mai, la réouverture des écoles ce lundi, et des commerces pour la mi-mai. Ce sont les annonces du premier ministre ce jeudi.

Pour les écoles, le protocole sera strict : un cas de Covid, ce sera une classe fermée. Jean Castex a aussi annoncé un protocole sanitaire renforcé et pour le moment pas de détail. Pour Emmanuel Franco, le président de l'association des maires en Sarthe, ça risque de se compliquer s'il faut mettre en place de nouveaux aménagement dans le week-end.

Emmanuel Franco, président de l'association des maires de la Sarthe (capture d'écran) - @emmanuelfranco

On est toujours prévenu au dernier moment

Emmanuel Franco, le président de l'association des maires de la Sarthe trouve plutôt bien qu'à partir de la semaine prochaine, dès qu'il y a un cas de Covid, la classe sera fermée. En revanche, il reste encore beaucoup de questions sur l'organisation de la rentrée scolaire. Le premier ministre a annoncé un protocole renforcé mais pour le moment pas de détail. Pour le président de l'association des maires de la Sarthe Emmanuel Franco : "il y a souvent des choses qui tombent le vendredi et il faut les mettre en place dès le lundi, et ce n'est pas forcément facile pour nous les élus locaux". Il faudrait selon lui, que le gouvernement s'appuie plus sur les élus locaux.

Le président des maires de la Sarthe est également revenu sur l'importance de vacciner les personnels municipaux qui travaillent dans les écoles. Concernant enfin les élections régionales en juin, Emmanuel Franco rappelle que même si les élus sarthois étaient opposés au maintien du scrutin, tout sera prêt dans les bureaux de vote.

