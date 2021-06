Les maires de Toulouse et Montauban dénoncent «l’islamo-complotisme» de Jean-Luc Mélenchon

Dans un communiqué commun, les maires de Toulouse et de Montauban et le président du Grand Montauban dénoncent les allégations de Jean-Luc-Mélenchon sur les événements qui surviennent avant les présidentielles comme Merah en 2012. Des propos qualifiés "d’islamo- complotisme".

Les réactions se multiplient après le dérapage de Jean-Luc Mélenchon sur l'affaire Merah. Invité de l'émission "Questions politiques" sur France Inter, le leader de la France Insoumise assure : "Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre […] Cela a été Merah en 2012, cela a été l'attentat sur les Champs-Élysées [en 2017]. Tout cela est écrit d'avance". Des propos dénoncés par les familles des victimes de Mohamed Merah, et dans un communiqué commun par les maires de Toulouse et de Montauban et le président du Grand Montauban.

"Après l’islamo-gauchisme, l’islamo-complotisme"

Dans un communiqué commun intitulé "Après l'islamo-gauchisme, l'islamo-complotisme", les élus de Toulouse et Montauban s'indignent de la "violence" des propos du leader de la France Insoumise à l'égard des victimes de Mohamed Merah.

"Monsieur Mélenchon, vos propos sont abjects, intolérables et nauséabonds. Rien n’est écrit d’avance, surtout pas lorsque l’obscurantisme frappe. Toulouse et Montauban ont été meurtries dans leur chair en mars 2012 _et resteront à jamais marquées par ces terribles évènements. Les familles et les proches des sept victimes, dont des enfants, tombées sous les balles d’un terroriste parce qu’elles étaient juives ou militaires_, n’ont pas à supporter votre bouffée délirante et votre violence verbale. Nous pensons à eux", conclut le communiqué signé du maire de Toulouse Jean Luc Moudenc, du maire de Montauban Axel de Labriolle et du président du Grand Montauban Thierry Deville.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le maire de Toulouse demande à Jean-Luc Mélenchon de retirer ses propos

Ce lundi matin sur France Bleu Occitanie, le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc avait dénoncé des propos "à vomir". "Je suis sidéré. En essayant d'instrumentaliser un drame, des meurtres (...). Je suis indigné, je ne pensais pas que Jean-Luc Mélenchon descendrait si bas, même si dans les sondages, il est déjà descendu bien bas."

Le maire de Toulouse demande au leader de la France Insoumise de "retirer ses propos".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De son côté, le toulousain Manuel Bompard, le bras droit de Jean-Luc Mélenchon dénonce cette campagne : _"une minable opération pour faire croire que Jean-Luc Mélenchon nie la réalité des attentats terroristes, alors qu'_il en dénonce l'instrumentalisation politicienne dans les campagnes électorales", dit-il dans un tweet.