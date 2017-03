Présidentielle : les maires de Vaucluse parrainent les petits candidats

Les élus de Vaucluse parrainent aussi les petits candidats, ceux dont le programme les interpelle, ou ceux qui daignent venir les convaincre.

Cinq candidats à la présidentielle ont d'ores et déjà recueilli au moins 500 parrainages d'élus : le minimum requis pour concourir, selon le décompte publié depuis mardi par le Conseil constitutionnel. Les plus à la peine sont ceux que l'on dénomme les "petits candidats". Pour eux c'est la course contre la montre désormais, avant la date limite de dépôt, le vendredi 17 mars à 17 heures.

"Elle est venue personnellement, on a échangé, on a bu le café ensemble!" - Alain Bertrand, maire de St-Romain-en-Viennois, parraine Rama Yade

Certains n'hésitent pas à donner de leur personne pour convaincre. C'est la cas de Rama Yade, l'ancienne secrétaire d'État chargée des Affaires étrangères et des Droits de l'homme, ou encore des sports dans le gouvernement de Francois Fillon. Elle est venue en Vaucluse, près de Vaison-la-Romaine, rencontrer le maire du village de Saint Romain-en-Viennois.

Et Alain Bertrand lui a donné son parrainage : "J'ai parrainé Rama Yade, car c'est la seule candidate qui a daigné se présenter personnellement. Elle m'a téléphoné, je lui ai dit que la porte était ouverte à tous les candidats. J'ai trouvé que c'est une personne qui avait l'air censé et qui n'envoyait pas le secrétaire, le représentant, l'attaché... pour négocier un parrainage."

C'est la simplicité et l'engagement de Rama Yade qui a convaincu Alain Bertrand. Et pourtant... "C'est un parrainage qui ne sert peut-etre à rien, car elle n'aura peut être pas les 500 parrainages, et c'est sûr et certain qu'elle ne sera pas présidente de la République".

Rama Yade a obtenu six parrainages d'élus en Vaucluse.

"C'est le seul candidat qui parle des petites communes" Roland Pastor, maire de Fontaine-de-Vaucluse, parraine Jean Lassalle

Le député Jean Lassalle, lui, a eu gain de cause auprès du maire de Fontaine-de-Vaucluse (divers gauche) au nom d'une ruralité oubliée par les autres candidats. "Je l'ai fait spontanément, car c'est le seul candidat qui parle des petites communes. Ceux qui ont des messages complémentaires à destination du monde rural n'ont pas de vitrine, n'existent pas... Ca me hérisse!", explique Roland Pastor.