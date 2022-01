Les maires des Alpes-Maritimes sollicités par les candidats à la présidentielle pour leurs parrainages

Pour se présenter à la présidentielle, chaque candidat doit rassembler 500 signatures auprès d'élus : maires, députés, sénateurs, conseillers départementaux, conseillers régionaux et présidents d'intercommunalité. Depuis la présidentielle de 2017, tous les parrainages d'élus sont rendus publics. Dans les Alpes-Maritimes, lors de la dernière présidentielle de 2017, sur les 149 parrainages distribués : 79 proviennent de maires, 36 de conseillers départementaux, 20 de conseillers régionaux, 5 de sénateurs, 8 de députés, et un de président d'intercommunalité.

Pour la présidentielle de 2017, seuls 79 maires des Alpes-Maritimes sur 163 ont parrainé un candidat. Robert Nardelli est le maire sans étiquette de la commune de Drap depuis 2014 (près de 5000 habitants au nord de Nice), il ne parrainera personne cette année.

je veux rester neutre, j'en ai discuté avec mon équipe municipale et on ne veut pas s'engager pour untel ou untel, je ne veux pas me fâcher avec quelqu'un - Robert Nardelli, le maire de Drap