Les maires du Nord et du Pas-de-Calais sont-ils prêts à organiser les prochaines élections?

Les élections régionales et départementales sont programmées au mois de juin prochain, le 13 pour le premier tour, 7 jours plus tard pour le second. Mais ce sont les maires qui sont mandatés pour ces élections. Ils devaient se prononcer avant midi ce lundi 12.

Ce sont les maires qui organisent les élections. Quel que soit leur niveau. Or en période de pandémie, forcément la question d'une éventuelle propagation du virus se pose aux organisateurs.

C'est donc tout naturellement que les pouvoirs publics ont décidé de consulter les élus afin de savoir s'ils sont prêts ou non à organiser à la fois les élections départementales et les régionales dès le mois de juin, le 13 pour le premier tour, une semaine plus tard pour le second tour.

Apparemment la majorité des élus est favorable au maintien du scrutin. "On a déjà contacté les habitants du village, explique Dominique Dourlens le maire de Fortel-en-Artois, pour trouver des assesseurs qui permettront de tenir les bureaux de vote" le maire explique par ailleurs que le scrutin municipal a été tenu sans problème l'année dernière.

Ecouter: Dominique Dourlens, le maire de Fortel-en Artois Copier

Mais le maire de cette commune de moins de 200 habitants, aux confins du Pas-de-Calais et de la Somme convient que l'organisation n'est pas la même dans une commune rurale et dans une communauté urbaine.

On n'organise pas un scrutin à Fortel comme à Arras...

Dans leur ensemble, les maires semblent donc prêts à organiser les élections telles qu'elles s'annoncent en juin prochain. Pour autant les avis sont partagés selon qu'on habite à la ville ou à la campagne: "organiser les élections à Fortel, c'est sûrement plus simple qu'en ville", convient Dominique Dourlens.

Quant au président des maires du Pas-de-Calais, Frédéric Leturque, il estime quant à lui que la priorité des élus est aujourd'hui sanitaire: "la priorité de nos concitoyens, c'est la vaccination et un retour vers une vie normale, explique Frédéric Leturque, même si la démocratie et les élections sont essentielles, il faut revenir à une vie normale avant de penser à voter".