Les maires des Abers solidaires face à la menace judiciaire

Ils ne supportent plus le discrédit jeté sur les élus locaux. Les douze maires de la communauté de communes du Pays des Abers (CPA) se sont présentés unis face à la presse, jeudi soir avant leur réunion du bureau. Soudés autour de l'un des leurs, leur président Jean-François Tréguer. Trois jours plus tôt, le maire de Lannilis a été condamné à une amende pour prise illégale d'intérêts. En cause, le vote d'une délibération communautaire il y a deux ans, alors qu'il aurait dû légalement s'abstenir et sortir de la salle.

Pour ces élus, le motif est loin de valoir pareil opprobre. "Dans l'esprit des gens, il y a condamnation donc coupable, assure Christine Chevalier, maire de Landéda. Le raccourci est vite fait, forcément tout le monde pense à l'enrichissement personnel, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment très inquiétant pour notre démocratie locale".

Un délit dévoyé ?

Dominique Cap, président de l'association des maires du Finistère (AMF29), a vécu cette "humiliation" en octobre dernier. Si l'édile de Plougastel-Daoulas constate que le tribunal de Brest a manifestement une interprétation plus rigide des textes que d'autres juridictions, il estime que c'est au législateur de se saisir du sujet afin de mieux encadrer la définition de la prise illégale d'intérêts, un délit que Dominique Cap estime aujourd'hui dévoyé.

Une violence contre les élus

Première vice-présidente de l'AMF29, Viviane Godebert est maire de Locmaria-Plouzané depuis vingt ans. Elle voit dans cette multiplication des condamnations "une véritable violence contre les élus. L'élu n'est plus respecté. Il faut que nos habitants comprennent que la fonction est devenue dangereuse. Maintenant, il faut être juriste, dans les moindres détails, il faut faire très attention". Tous s'interrogent : un maire peut-il par exemple voter une subvention à un club de foot où joue son enfant, sans être inquiété ?

Cette menace de poursuites judiciaires risque de pousser certains à jeter l'éponge, alors que dans le Finistère, entre 2014 et 2020, 800 élus (15% des effectifs) ont démissionné avant la fin de leur mandat. Monique Loaëc, maire du Drennec, le reconnaît : "Si cela m’arrivait, je ne pense pas que je continuerais".