Les maires ruraux de l'Yonne s'inquiètent des baisses de dotations de l'Etat

L'Etat a décidé d'annuler par décret plus de 300 millions d'euros de dotations aux collectivités locales.

Emmanuel Macron avait pourtant promis lors de la Conférence nationale des territoires au Sénat, de ne pas toucher aux crédits alloués aux collectivités locales. Les élus ont pourtant découvert un décret publié trois jours plus tard, le 20 juillet. Les 300 millions d'euros étaient destinés à financer notamment des investissements dans les communes rurales.

C'est surprenant et inquiétant.

Une décision mal acceptée par Dominique Vérien, Présidente de l'association des maires ruraux de l'Yonne: _"Au sortir de la Conférence on nous explique que les territoires vont enfin compter et pouvoir se développer.On nous retire les moyens de le faire, sans négociation, sans que les associations d'élus soient prévenus, on l'apprend par décret. sans parler de la taxe d'habitation dont l'objectif est de nous mettre sous tutelle. Donc c'est une grosse inquiétude et je le crains une inquiétude qui se transforme en colère."

_

"c'est suprenant et inquiètant" Copier

" Une inquiétude qui se transforme en colère" - Dominique Vérien, Présidente de l'association des maires ruraux de l'Yonne

Dominique Vérien demande une réunion en préfecture pour connaître l'impact à venir sur les projets des communes de l'Yonne