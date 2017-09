Les maires ruraux du Puy de Dôme en ont marre

Les maires ruraux du Puy de Dôme ont exprimé leur mal être vendredi dernier lors de leur assemblée générale, au manoir de Veygoux. Un sentiment général partagé par tous les élus.

Le vase débordait déjà mais les dernières gouttes d'eau apportées par le gouvernement n'ont rien arrangé. Les baisses de dotation, la fin des contrats aidés et la suppression annoncée de la taxe d'habitation s'ajoutent à la liste des sujets de mécontentement. Les maires ruraux en ont assez de l'empilage de normes, de règlements qui changent et des effets pervers des réformes successives.

Il y a par exemple les fusions de communautés de communes. Les maires craignent que cela n'entraîne un nouveau départ de services publics du milieu rural. Les premiers en date, cela pourraient être les trésoreries, il n'y en aurait plus qu'une seule par nouvelle communauté de communes. Et pendant ce temps, le monde rural reste toujours le parent pauvre du numérique.

J'en ai marre: François Marion, maire de Saint-Donat

Une manifestation le jour de l'élection sénatoriale

L'urgence, c'est de sauver des contrats aidés. La préfecture du Puy de Dôme a promis d'examiner les cas les plus urgents à partir de ce lundi. Le gouvernement devrait lâcher un peu de lest, notamment dans le secteur de l'Education Nationale. Cela ne concernerait pas tous les contrats mais seulement ceux en lien avec l'accompagnement des classes, avant tout des AVS, des Auxiliaires de Vie Scolaire. En revanche, rien pour le périscolaire, cantines ou garderie par exemple. Les maires espèrent aussi un peu de souplesse dans le secteur sanitaire et social (essentiellement les Ehpad) et dans le milieu rural.

Malgré tout, il n'y aura pas de nouveaux contrats aidés mais uniquement des renouvellements de contrats existants et ce pour une durée limitée à six mois. Et de toute façon, l'enveloppe budgétaire est très limitée, il n'y en aura certainement pas pour tout le monde.

Les maires ruraux du Puy de Dôme ont décidé de mener une action symbolique le jour de l'élection sénatoriale, le 24 septembre. Ils manifesteront, avec leurs écharpes, avant la tenue du scrutin.