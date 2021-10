Les maires sarthois se réunissent en congrès ce samedi au Lude

Béatrice Latouche, maire du Lude, et Emmanuel Franco, président de l'association des maires, adjoints, et présidents d'intercommunalité

700 élus seront réunis ce samedi 16 octobre au Lude à l'occasion du 73ième congrès de l'association des maires, adjoints et présidents d'intercommunalité de la Sarthe. Une participation importante, après un congrès dématérialisé l'an dernier à cause de la crise sanitaire, mais aussi de nombreux sujets à l'ordre du jour.

Le président du département, Dominique Le Mèner, la présidente de la région, Christelle Morançais, mais aussi le ministre chargé des relations avec le parlement, Marc Fesneau seront présents. L'occasion pour les édiles sarthois de transmettre leurs doléances au membre du gouvernement.

Une dotation de l'État trois fois inférieure en Sarthe

Les maires sarthois aimeraient notamment savoir pourquoi la dotation de l'État est trois fois inférieure en Sarthe à la moyenne régionale. "Dans le cadre du contrat de plan État-région, la moyenne dans les Pays de la Loir tournent autour de 340 euros alors que pour la Sarthe, on est à 109 euros", détaille Emmanuel Franco, le président de l'association. "On ne veut pas déshabiller Pierre pour rhabiller Paul, mais on aimerait un même traitement."

D'autant que les taux de chômage et de pauvreté en Sarthe sont les plus élevés de la région. Les élus locaux craignent en plus de voir cette dotation diminuer pour payer la facture du plan de relance. "On a déjà connu ça dans le passé, quand le gouvernement veut faire des économies, il regarde là où sont les dépenses, et parfois il a tendance à diminuer celles des collectivités territoriales, les engagements d'aujourd'hui seront-ils tenus demain?", poursuit le maire d'Etival-lès-le-Mans.

Hôpitaux et éoliennes

L'autre principale inquiétude concerne la loi Rist et le plafonnement à la fin du mois des indemnités des médecins intérimaires, qui risquent de déserter les hôpitaux sarthois déjà frappés par des pénuries de personnel. "On sait qu'avec cette loi, on va fermer par exemple la maternité du Bailleul car on n'arrivera plus à suivre", alerte la maire du Lude, Béatrice Latouche.

L'édile souhaite aussi faire part de son inquiétude face à un projet d'implantation d'éoliennes sur son territoire : "On est en train de travailler sur un schéma des énergies renouvelables sur le Pays Vallée du Loir. On peut mettre des éoliennes, mais il faut que l'impact soit limité. Il faut que ça n'empêche pas l'activité économique comme le tourisme. Voir des éoliennes tourner depuis le château du Lude, ça nous pose question."

L'arrivée des urbains

Pour les élus, ce congrès sera l'occasion de se retrouver et d'échanger, notamment pour les maires élus pour la première fois en mars 2020. Certaines évolutions de la société seront abordées, comme par exemple l'arrivée de nouveaux habitants qui ont fuit les grandes villes après les confinements pour les territoires ruraux.

Au Lude, sur 150 maisons à vendre avant la crise sanitaire, il n'en reste qu'une dizaine. "Le problème c'est que les habitants qui cherchent à louer ou acheter se retrouvent en difficulté", raconte Béatrice Latouche. "L'autre sujet, c'est le recrutement. J'ai déjà plus de 80 postes à pourvoir et de grosses entreprises qui arrivent, comment on va faire quand on a des urbains qui habitent chez nous mais travaillent à Paris?"