Les maires seront élus à huis clos en fin de semaine, à cause du coronavirus

C'est du jamais vu pour l'élection d'un maire. Les conseils municipaux convoqués pour l’élection de leur premier magistrat se dérouleront généralement à huis-clos, contrairement à la règle, et sur dérogation du préfet de la Dordogne. Cela concerne 456 communes sur les 505 de Dordogne, qui doivent désigner leur maire entre le vendredi 20 et le dimanche 22 mars. Dans les 49 autres, le Conseil municipal devra attendre le second tour, vraisemblablement fin-juin, pour être au complet et donc pour élire le maire.

Des conseils municipaux à l'écart de la mairie

L'Union des maires de Dordogne a également conseillé l'organisation de ce "troisième tour" dans des salles qui permettent aux conseillers de mettre suffisamment de distance entre eux, et de respecter les fameuses "mesures barrière". Le premier conseil municipal de Mussidan se tiendra par exemple dans la salle Aliénor d'Aquitaine ; du gel hydro-alcoolique sera à la disposition des 23 conseillers municipaux dimanche à 10h et les élus fiévreux - s'il y en a - porteront un masque. Mêmes précautions pour les 29 conseillers municipaux de Terrasson, qui se réuniront à la salle des fêtes samedi à 11h. En revanche à Boulazac-Isle-Manoire, les 35 conseillers pourront se retrouver comme d'habitude dans la salle polyvalente de l'Agora, samedi à 17h : c'est déjà cette salle qui accueillait les 77 élus après la fusion des communes d'Atur, Boulazac, Saint-Laurent-sur-Manoire et Sainte-Marie de Chignac. L'élection du maire, dans les communes où le conseil municipal est au complet, doit se dérouler du vendredi au dimanche suivant l'élection.

Des communautés de communes bancales

Le report du second tour dans 49 communes périgourdines aura des conséquences pour les communautés de communes ou les communautés d'agglomérations, où tous les conseillers communautaires n'ont pas pu être élus. Pour composer leurs conseils communautaires jusqu'au second tour des municipales, le ministère de l'Intérieur a prévu de faire siéger les nouveaux conseillers communautaires élus le 15 mars, et les sortants des autres communes. La Dordogne compte 18 communautés de communes et les deux communautés d'agglomération de Périgueux et Bergerac.