"Les maires sont mal protégés" estime Jérôme Viaud président délégué de leur association dans le 06

Les maires vont mal. Le président délégué de leur association dans les Alpes-Maritimes était l'invité de France Bleu Azur et appelle à "protéger" les maires.

Les écharpes de maire et adjoints

Les maires tiendront leur salon annuel dans un mois dans les Alpes-Maritimes. Sorte de grand-messe qui leur permet de prendre le pouls d'une fonction indispensable mais de plus en plus malmenée. Agressions, diminution des aides et financements, ils sont les premiers sur le front de la crise énergétique désormais.

"Les maires sont mal protégés"

Jérôme Viaud, président délégué de l'association des maires des Alpes-Maritimes s'inquiète d'une part de la hausse des agressions d'élus. "Quelqu'un qui n'a pas obtenu son logement social est venu fracasser la vitrine de ma permanence avec une masse" explique l'élu qui est aussi maire de Grasse. Il demande donc plus de fermeté.

"Il faut donner plus de moyens et de pouvoirs au maire"

Jérôme Viaud estime également qu'on ne peut pas transférer des compétences aux communes (mise en place des plans de sobriété énergétique) sans donner plus de moyens. La perte de la taxe d'habitation, la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, sont autant de financements supplémentaires pour les communes.