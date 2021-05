Les mairies savoyardes et haut-savoyardes cherchent des assesseurs pour les élections

Depuis ce mercredi après-midi, les listes pour les élections départementales et régionales sont déposées. Désormais, il faut organiser les élections... Et trouver des assesseurs pour tenir les bureaux de vote. En Savoie et Haute-Savoie, des appels sont lancés.

Organiser des élections... Une tâche qui représente des centaines de bénévoles à mobiliser pour tenir les bureaux de vote. Maintenant que les listes pour les élections départementales et régionales ont été déposées, il faut trouver les assesseurs qui seront présents les 20 et 27 juin pour le scrutin. À La Ravoire, en Savoie, la mairie a lancé un appel. Plus de 200 courriers sont partis auprès des anciens assesseurs. "Pour les municipales on a beaucoup moins de problèmes puisque ça concerne les administrés, donc ils sont présents" explique Florence Grimonet, en charge des élections. Plus compliqué en revanche de trouver des motivés pour les départementales et les régionales. Impossible pour le moment de dire combien d'assesseurs seront présents le 20 et 27 juin dans les bureaux de vote de La Ravoire.

Un double scrutin et en pleine pandémie

Le maire, Alexandre Gennaro, aurait préféré reporter les élections. "Pour tenir les six bureaux de vote, il faut entre 40 et 50 assesseurs en temps normal. Aujourd'hui on a double scrutin donc c'est entre 90 et 150 assesseurs qu'il faudrait, ce qui est considérable avec le contexte sanitaire actuel." La préfecture a donné cette semaine les recommandations sanitaires. "Il est vivement conseillé d'être vacciné. Les assesseurs bénévoles sont considérés comme prioritaires. Si les assesseurs ne sont pas vaccinés, il faut se faire tester 48 heures avant le scrutin et cinq jours après", précise le maire. Si la mairie ne trouve pas assez de bénévoles, ils se tourneront vers les associations.

Ce sont des protocoles assez lourds pour des gens qui viennent donner de leur temps pour faire vivre la démocratie. - Alexandre Gennaro, le maire de La Ravoire

À Annecy, il faut trouver 600 bénévoles

Sur Annecy en Haute-Savoie, ce sont près de mille personnes mobilisées pour ce scrutin, dans 82 bureaux de vote. "Double scrutin ça veut dire double besoin en termes de bénévoles" détaille Benjamin Marias, le premier adjoint de la ville d'Annecy. La mairie recherche 600 bénévoles, "sachant que nous avons déjà 300 agents mobilisés". D'après le premier adjoint, peu importe le profil : "n'importe quelle personne est la bienvenue, tous les moyens sont mis à disposition par la Ville et les services de l'Etat pour que les bureaux de vote soient tenus dans les meilleures conditions sanitaires possibles."

En Haute-Savoie, les recommandations sanitaires sont les mêmes : "pas d'obligation d'être vacciné, par contre les personnes qui souhaitent être bénévoles assesseurs pourront être vaccinées", rappelle Benjamin Marias. Les assesseurs qui ne seront pas vaccinés devront présenter un test PCR de moins de 72 heures.