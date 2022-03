Les manifestants écolo strasbourgeois cherchent à faire sortir l'urgence climatique des oubliettes

La place Kléber parée de bleu et de jaune en hommage au peuple ukrainien. Dans ce contexte, difficile pour le vert de l'écologie de s'imposer. Et pour les 500 manifestants de la "marche" pour le climat de Strasbourg - transformée en simple manifestation statique - d'occuper l'espace et les esprits avec leur message : "look up!" , "prenez conscience !" (de l'urgence climatique, NDLR).

La guerre en Ukraine, l'augmentation du prix de l'énergie et de la vie, l'augmentation de Covid : même Olivia, écolo convaincue, a du mal a rester concentrée sur la question climatique. "Dans l'instant où vous me cueillez je suis dans l'émotion par rapport à tout ce qu'il se dit", avoue-t-elle, tendant une oreille vers les témoignages de ressortissants ukrainiens diffusés sur les haut-parleurs installés une centaine de mètres plus loin.

L'émotion ne l'empêche pas d'être très en colère contre tous les candidats, écolos compris. Cette partisane de l'ancienne candidate à l'investiture écologiste Sandrine Rousseau juge tous les politiques en lice pour l'Elysée incapables de comprendre la diversité des causes et des conséquences de l'urgence climatique. Sa pancarte en témoigne. "Les énergies fossiles financent la guerre. On a l'impression de leur apprendre le sujet", déplore-t-elle.

La question climatique aux oubliettes

"Tout est lié, confirme Olivier, bénévole de l'association Alternatiba et porte-parole du collectif de 17 associations à l'origine de cette manifestation. Ce qui rend Poutine fort aussi aujourd'hui; c'est notre dépendance à nous, Européens, aux énergies fossiles. La menace d'une guerre est forcément plus prégnante que la menace qui peut sembler lointaine du réchauffement climatique. Mais le climat est un danger qui est du même ordre et pourtant la couverture médiatique est faible". Les médias (presse écrite, radio, TV), auraient accordé moins de 3% de leurs colonnes aux questions climatiques selon une étude du cabinet Onclusive commandée par le collectif d'ONG l'Affaire du siècle.

Face à cette urgence, Billy, étudiante à Sciences Po de 19 ans, attend que les sphères politiques et médiatiques prennent davantage leurs responsabilités dans cette campagne présidentielle. "J'en ai un peu marre que quand le candidat arrive sur les plateaux, on lui demande encore si c'est bien de manger bio. J'aimerai qu'on lui pose la question de la sortie du nucléaire, du mix énergétique, de comment on fait pour nourrir tout le monde correctement".

Quelles qu'en soit les raisons, l'invisibilité de la question climatique, déprime Claire médecin à Saverne. "On a parfois envie de ne plus suivre ces questions. C'est plus facile de fermer les yeux", avoue-t-elle.