Les "Mariannes du civisme 2019" attribuées à six communes de Vaucluse

Six communes vauclusiennes viennent d'être récompensées par les "Mariannes du civisme 2019." Le prix distingue les communes ayant obtenu les plus forts taux de participation aux dernières élections. La remise des diplôme et des plaques émaillées s'est déroulée au Conseil départemental de Vaucluse.

Vaucluse, France

A 3 mois des élections municipales prévues en mars 2020, c'est un classement national qui ne passe pas inaperçu. La fédération nationale des anciens maires et adjoints de France (FAMAF) vient de rendre public son palmarès des "Mariannes du civisme 2019." Elles récompensent les communes (comptant jusqu'à 10.000 inscrits sur les listes électorales) ayant obtenu les plus forts taux de participation aux dernières élections. Le concours 2019 a pris en compte les résultats de la présidentielle 2017 et des législatives.

Six communes de Vaucluse sont ainsi récompensées. Elles se voient remettre un diplôme d'honneur ainsi qu'une plaque émaillée. Il s'agit des communes de : Savoillans, Castellet en Luberon, Blauvac, le Barroux, Sault et Pernes-les-Fontaines. Dans chacune de ces communes, les taux de participation flirtent avec les 70 à 80% de participation. Cela démontre le fort intérêt des électeurs ruraux pour les consultations électorales (les enjeux de transports, de services publics, de commerces de proximité y étant particulièrement sensible.) Cela souligne aussi les efforts réalisés par la collectivité en direction de tous les publics : conseil municipal des jeunes, maisons de retraite, sensibilisation par internet etc.

Les ruraux ont plus de civisme que les gens de la ville : Thierry Thibaud, maire de Savoillans

Le village de Savoillans au pied du Ventoux est un bon exemple. Avec 90 habitants aujourd'hui pour environ 86 inscrits, la commune porte d'entrée de la vallée du Toulourenc, enregistre des taux de participation records : 89,19% au 1er tour de la présidentielle, 89,16% au premier tour des législatives, 76% aux dernières élections européennes. "Les gens des communes rurales ont plus de civisme que les gens de la ville, ils se sentent plus responsables" résume Thierry Thibaud le maire de Savoillans, diplôme en main.

Le maire de Savoillans et son diplôme des "Mariannes du civisme 2019" © Radio France - Daniel Morin