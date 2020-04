Les masques de la région Bretagne sont-ils perdus ?

C'est par tweets interposés que Marc Le Fur et Loïg Chesnais-Girard se sont livrés à une passe d'arme, ce vendredi. Le Leader de la droite au conseil régional Marc Le Fur interpellant le Président de Région : "Certaines régions françaises se sont vues dérober, par les américains, leurs masques commandés en Chine et qui leur étaient destinés. On me dit que c’est le cas pour la Région Bretagne. Loïg Chesnais Girard peut-il nous le confirmer ?"

Les masques attendus dans le week-end

Le Président de la Région Bretagne lui répond dans la foulée : "On me dit... Marc j'ai répondu à votre texto ce matin pour vous dire que ce n'était pas vrai et que nos masques en cours d'acheminement étaient sous bonne garde de notre transporteur. La situation est suffisamment compliquée, ne relayez pas les rumeurs. Soyons responsables, tous. "

Et au passage, il publie un échange de SMS, dans lequel il indique à Marc Le Fur : "C'est faux, ils sont sous bonne garde chez DHL, avec les masques de la Région Centre et ceux de Grand Est." Il évoque l'embouteillage des plateformes mais une réception attendue "dans le week-end".