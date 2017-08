Les mesures à retenir des trois premiers mois d'Emmanuel Macron à l'Elysée

L'heure des vacances a sonné pour les membres du gouvernement et les députés, autorisés à prendre quelques jours à compter de ce mercredi soir. Qu'ont-ils fait depuis les débuts de la présidence Macron il y a trois mois ? France Bleu a retenu huit mesures phares.

Le dimanche 7 mai, Emmanuel Macron était élu président de la République. Trois mois plus tard, les ministres du gouvernement et les parlementaires sont autorisés à souffler quelques jours. En près de 100 jours, des décisions ont évidemment été prises, des lois ont été votées, des mesures ont été annoncées. Bilan (non-exhaustif).

La prolongation de l'état d'urgence

Le 6 juillet, le Parlement a donné son feu vert à une sixième et en principe dernière prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre. En vigueur depuis les attentats du 13 novembre 2015, record de durée ininterrompue depuis la création de ce régime d'exception pendant la guerre d'Algérie, l'état d'urgence devait s'arrêter au 15 juillet. Il permet notamment, sans feu vert initial du juge, assignations à résidence, perquisitions, interdictions de cortèges, contrôles d'identité et fouilles de bagages et de véhicules, fermetures de lieux de réunion.

D'ici novembre, une nouvelle loi antiterroriste doit être votée. Elle devrait pérenniser certaines mesures exceptionnelles. L'exécutif entend notamment confier de manière permanente aux préfets et au ministre de l'Intérieur le pouvoir d'assigner des individus dans un "périmètre géographique déterminé", et de perquisitionner de jour comme de nuit, mesures jusqu'ici indissociables de l'état d'urgence.

Des ordonnances pour réformer le code du travail

Le texte autorisant l'exécutif à légiférer par ordonnances a été définitivement adopté le 2 août par un dernier vote du Sénat, après celui de l'Assemblée nationale la veille. Le gouvernement va donc pouvoir passer par des ordonnances pour acter sa réforme du code du travail. Plusieurs promesses de campagne d'Emmanuel Macron doivent figurer dans la longue liste de mesures, dont les décriés barèmes des dommages et intérêts prud'homaux pour licenciement abusif, la fusion des instances représentatives du personnel ou le rôle accru de l'accord d'entreprise.

Les communistes des deux chambres et les Insoumis à l'Assemblée voient dans le texte une "loi de démolition sociale" et un "coup d'Etat social". Ils ont promis de poursuivre la bataille qui pourrait se dérouler dans la rue dès la rentrée. Les syndicats CGT et SUD appellent à se mobiliser le 12 septembre. Le 23 septembre pour les Insoumis.

La moralisation de la vie publique

C'est en plein cœur de l'été, ce mercredi 9 août, que le Parlement a adopté l'une des promesses phares du candidat Emmanuel Macron : celle de moraliser la vie politique pour regagner la confiance des citoyens. Dans le texte voté définitivement, on trouve notamment l'interdiction des emplois familiaux de collaborateurs pour les ministres, parlementaires et exécutifs locaux, sous peine de trois ans de prison et 45.000 euros d'amende.

La loi tout juste validée supprime également la réserve parlementaire (dont disposent les députés et sénateurs pour attribuer des subventions) et la réserve ministérielle. On y trouve aussi un nouveau régime pour les frais de mandat parlementaire avec un remboursement sur présentation de justificatifs (et non plus l'indemnité forfaitaire de 5.373 euros net mensuels pour les députés, 6.110 euros pour les sénateurs).

11 vaccins obligatoires dès 2018

Dans son discours de politique générale prononcé le 4 juillet, le Premier ministre a abordé la question controversée des vaccins. Les vaccins infantiles aujourd'hui seulement recommandés "deviendront obligatoires" en 2018 a annoncé Edouard Philippe. Le lendemain, la ministre de la Santé a confirmé qu'à partir de l'an prochain, 11 vaccins seraient obligatoires pour les enfants de moins de deux ans.

Il s'agit des trois vaccins déjà obligatoires : diphtérie, tétanos et poliomyélite, et de huit autres : haemophilius influenzae B, coqueluche, hépatite B, rougeole, oreillons, rubéole, méningocoque C et pneumocoque. Depuis cette annonce, certains médecins et plusieurs associations ont fait part de leurs craintes. Près de 100 familles convaincues de l'existence d'un lien entre vaccination et autisme veulent également lancer une action de groupe contre quatre laboratoires pharmaceutiques en septembre.

Cinq euros en moins pour les APL

Le 22 juillet, le ministère de la Cohésion des territoires a confirmé que les aides personnalisées au logement (APL) allaient baisser de cinq euros par mois et par foyer à partir d'octobre. Les aides personnalisées au logement, qui bénéficient à 6,5 millions de ménages français, dont beaucoup d'étudiants (environ 800.000), coûtent 18 milliards d'euros par an au budget de l'État. Une baisse de 5 euros par mois et par ménage représenterait ainsi une économie mensuelle de 32,5 millions d'euros, soit 97,5 millions sur les trois derniers mois de l'année en cours.

Cette mesure, qui doit participer à la réduction des dépenses publiques annoncée comme l'axe du quinquennat, a été vivement critiquée par des politiques de tous bords, des associations, des étudiants, des syndicats... D'après Le Canard Enchaîné du 2 août, le président de la République aurait déclaré devant des dirigeants de la majorité : "C'était une connerie sans nom".

12 élèves par classe en CP

Le président Emmanuel Macron s'est engagé à réduire à 12 élèves les classes de CP et CE1 des écoles de réseaux d'éducation prioritaire. Une mesure qui s'appliquera dès la rentrée de septembre pour 2.200 classes de cours préparatoires. Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, l'a annoncé le 22 mai.

Pendant sa campagne, Emmanuel Macron avait précisé vouloir redéployer les enseignants affectés au dispositif "Plus de maîtres que de classes" (un ou des profs supplémentaires dans une école primaire pour permettre la co-intervention en classe, soit deux maîtres dans une même classe). Cette mesure suscite une levée de bouclier chez une partie des syndicats et des professeurs des écoles attachés à ce dispositif lancé en 2013.

La baisse des dotations aux collectivités

Par un décret publié au Journal officiel le 20 juillet, le gouvernement a décidé d'annuler plus de 300 millions d'euros de dotations aux collectivités locales. Le président de la République, Emmanuel Macron, avait promis le 17 juillet, lors de la Conférence nationale des territoires au Sénat, de ne pas toucher aux crédits alloués à ces collectivités. Mais cette promesse concernait 2018 et les coupes annoncées portent sur l'exercice 2017.

"Coup dur", "déception", "trahison", "effort disproportionné"... Cette décision de l'exécutif a été mal vécue et dénoncée par de nombreux élus, notamment de petites communes françaises.

La fin du diesel

Le ministre de la Transition écologique et solidaire a présenté son "plan climat" le 6 juillet. Parmi les mesures annoncées, la volonté d'en finir avec la commercialisation des voitures roulant à l'essence ou gazole. "Nous annonçons la fin de la vente des voitures à essence et diesel d'ici 2040", a déclaré Nicolas Hulot, reconnaissant que cet objectif est "lourd", notamment pour les constructeurs automobiles.

Dans ce plan climat, on trouve aussi une "prime à la transition" prévue pour 2018 afin de remplacer les véhicules polluants par des véhicules moins polluants et plus économes en carburant, la fin de toute production d'électricité provenant du charbon à partir de 2022, l'interdiction de tout nouveau projet de production d'exploration d'hydrocarbures, ou encore l'objectif de relever le prix de la tonne de carbone au-delà de 100 euros en 2030. Un plan globalement jugé "ambitieux", mais avec des objectifs "très lointains".

