Les militants d'Extinction Rebellion interpellent le nouveau maire de Montpellier

Il y a un an, des militants écologistes du collectif de désobéissance civile Extinction Rebellion décrétaient à Montpellier "l'état d'urgence climatique". Des affiches qui imitaient celles de la mairie avaient été placardées partout dans la ville. Quelques semaines plus tard, la mairie déclarait finalement Montpellier en "état d'urgence climatique". Les membres d'Exctinction Rebellion commémoraient l'anniversaire de cet état d'urgence mercredi matin, devant la mairie.

Une dizaine de militants se sont rassemblés sur le parvis de l'Hôtel de Ville, où, durant la lecture d'un poème, ils ont recouvert l'un d'entre eux de faux sang. Une manière aussi d'interpeller Michaël Delafosse, nouveau maire socialiste de Montpellier, allié aux écologistes.

"On a un nouveau maire, mais ça n'empêche pas de réaffirmer que la destruction du vivant se fiche des changements de municipalité, observe Gaspard, l'un des membres d'Exctinction Rebellion. Ce maire s'est engagé dans son programme a beaucoup de choses pour l'écologie, mais n'a pas donné de calendrier. En tant que citoyennes et en tant que citoyens, on est là pour vérifier que, effectivement, ça ira dans ce sens-là et pas dans le sens des lobbies du bâtiment. Ce n'est pas parce qu'il a un programme qui se revendique écologiste qu'on ne va pas faire des actions pour protester contre l'inaction. Parce que pour l'instant, c'est juste un programme".

L'action d'Exctinction Rebellion en vidéo