Les militants de Jean-Luc Mélenchon entre déception et fierté à Montpellier

Jean-Luc Mélenchon a fini à la troisième place au premier tour de l'élection présidentielle. Avec un score avoisinant les 22 %, juste derrière Marine Le Pen à 24 % et Emmanuel Macron à 27 %. Dans l'Hérault, le candidat de l'Union Populaire a fini à la 2e place avec 24 % des voix. Juste derrière Marine Le Pen avec 26 % des voix et devant Emmanuel Macron à 22 % des voix. En tout, il y a eu un taux de 77 % de participation pour 847 043 électeurs appelés aux urnes.

Reportage de France Bleu Hérault avec des soutiens de Jean-Luc Mélenchon dans un bar à Montpellier. Copier

"C'est d'un côté le mépris de race et de l'autre, le mépris de classe" - Louis, 17 ans, militant pour Jean-Luc Mélenchon

Des militants insoumis se sont réunis pour découvrir le résultat du premier tour ensemble au bar le Novelty à Montpellier. Un verre à la main et les yeux rivés vers la télé. Tous ont croisé les doigts pour voir apparaître le visage de Jean Luc Mélenchon à l'écran. Louis, 17 ans, était plein d'espoir mais son visage s'est décomposé quand le résultat est apparu : "Les Français ont encore choisi le camp de la haine. Mélenchon l'avait bien résumé c'est d'un côté le mépris de race et de l'autre, le mépris de classe. Là, c'est exactement ça. C'est une immense déception."

Sur la chaise d'à côté, Antoine 33 ans pense déjà aux élections législatives : _"Le but maintenant, ça va être de construire une opposition qui va être la plus forte possible face à un projet, soit d'extrême droite. Si c'est Le Pen, soit d'extrême marché si c'est Macron." C_es militants suivront le conseil de leur candidat pour le second tour : ne pas donner leur voix à Marine le Pen. En votant pour Emmanuel Macron ou en votant blanc ? Ils n'ont pas encore fait leur choix.

Entre fierté et déception

Le maire de Grabels René Revol est déçu que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas au second tour mais reste optimiste pour la suite. "Le bloc populaire que nous avons construit est aujourd'hui plus puissant encore qu'en 2017 alors que cette fois ci, il y a deux candidatures, celle du Parti communiste et celle d'Europe Ecologie-Les Verts qui n'étaient pas présentes la dernière fois. À partir de là, nous avons la volonté de construire ce bloc, de le rendre pérenne et de assumer nos responsabilités parce que les enjeux qui sont devant nous, que ce soit la menace fasciste avec Mme Le Pen ou que ce soit la menace ultralibérale avec M. Macron, nécessiteront que ce bloc populaire soit puissant et combatif." Le maire de Grabels qui se réjouit quand même que Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête des votes à Grabels avec 29 % des voix obtenues devant Emmanuel Macron à 25 %.

Alenka Doulain qui fait partie de l'opposition municipale à Montpellier et partisane de l'Union Populaire se réjouit du score de Jean Luc Mélenchon au niveau national et au niveau de Montpellier : "C'est quand même un très bon score, avec un écart très faible avec Marine Le Pen notamment sur Montpellier. Ça s'est joué à très peu de choses. Ça montre qu'il y a encore du boulot. Mais les scores qui sont faits auprès des classes populaires, dans les quartiers, je crois que ça montre qu'il y a une vraie voie de tracée. Ce n'est pas assez pour passer au second tour, mais par contre, c'est un score historique."