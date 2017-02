Les militants écologistes approuvent le retrait de Yannick Jadot à près de 80%

Yannick Jadot annonce ce dimanche à la mi-journée que les militants écologistes ont soutenu son choix à plus de 79% des votants. Ce jeudi, l'ex-candidat à la présidentielle avait annoncé le retrait de sa candidature et son accord avec Benoît Hamon, candidat du parti socialiste.

Les militants ont approuvé le choix de Yannick Jadot de former une alliance avec le socialiste Benoît Hamon. Sur les 17.000 électeurs de la primaire écologiste du mois de novembre, un peu plus de la moitié (9.433) ont participé au vote, par voie électronique vendredi et samedi. Le "oui" l'a emporté avec 79,53% des voix (blanc: 5,08%, "non": 15,39%). Selon l'entourage du député européen Europe écologie les verts, les deux hommes scelleront leur accord ce dimanche au QG de campagne de Benoît Hamon.

La candidature de rassemblement autour de @benoithamon est validée par plus de 79% des participant-es à la primaire de l'écologie — Yannick Jadot (@yjadot) February 26, 2017

Yannick Jadot avait annoncé sa décision jeudi soir sur le plateau du 20h de France 2, en expliquant qu'il ne s'agissait pas de disparaître des écrans radars ou de passer la main complètement à Benoît Hamon. "Je serai dans cette campagne donc je serai là tous les jours pour m'assurer que les engagements sont tenus", avait-il promis.

Jeudi, toujours, Yannick Jadot avait évoqué, notamment, au sujet de l'accord trouvé avec les socialistes, la "sortie du nucléaire en 25 ans" et l'arrêt du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique).