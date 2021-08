Les militants écologistes heureux et optimistes après les journées d'été à Poitiers

Après trois jours de débat, de conférences et de discours, c'est la fin des journées d'été des écologistes à Poitiers. Côté militant, on en sort affermit et serein pour la prochaine campagne présidentielle.

Clap de fin pour les journées d'été des écologistes à Poitiers dans la Vienne ce samedi 21 août au soir. Plus de 3 000 personnes sont venues assister aux conférences, débattre et surtout préparer la primaire écologiste au parc Blossac, en écoutant les discours des cinq candidats. Ils sont arrivés ce jeudi 19 août. Ce dimanche, place au démontage. Ces trois jours sont importants pour les militants, qui repartent boostés pour la prochaine élection présidentielle.

En route pour 2022, tous rassemblés, et avec au passage un record d'affluence. C'est ce que retiennent avant tout les militants écologistes pour ces trois journées d'été. "On a la réputation, parfois, d'être un parti qui s'engueule et là, franchement, ça s'est fait vraiment dans un bon esprit", explique Charles, co-secrétaire de la section EuropeÉcologie Les Verts dans le 19e arrondissement de Paris. Jean-Michel vient de Vierzon. C'est la première fois qu'il vient aux journées d'été malgré une vie entière de militantisme pour l'environnement, n'étant pas clients de ce genre de grand-messe. Il a un peu plus de réserves : "il y a certainement, dans l'arrière-cour des débats qui sont autrement plus délicats. Je trouve qu'il y a quand même _du respect mutuel_."

On est chauffé à bloc." - Charles, co-secrétaire de la section EELV du 19e arrondissement de Paris.

Mais le résultat est le même pour les deux. "On est chauffé à bloc", se réjouit Charles. "On sent qu'on a des ressources, on a des idées qui portent, on sent qu'on a nos chances." "J'y crois, _ça m'a donné un peu confiance_", avoue de son côté Jean-Michel.

Cet enthousiasme reste quand même tempéré par certains militants pour qui rien n'est fait. Ils rappellent que les prochaines échéances vont être difficiles pour les écologistes. Ils ont une autre crainte : c'est un nouveau second tour Macron Le Pen.