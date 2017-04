Les militants En Marche et Front national poursuivent leur campagne dans les Pyrénées-Orientales

La campagne a repris dans les Pyrénées-Orientales. Les militants d'En Marche et du Front national poursuivent leurs opérations de tractage sur les marchés et dans les boites aux lettres. Ils vont recevoir ce vendredi les nouvelles affiches officielles et les nouveaux tracts pour le second tour.

Le second tour de l'élection présidentielle, c'est dans 10 jours. Les deux camps encore en lice, le Front national de Marine Le Pen et le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron, s'organisent et poursuivent la campagne dans les Pyrénées-Orientales. Les nouvelles affiches officielles ont été dévoilées ce mercredi sur les réseaux sociaux par les deux candidats, avec les slogans "Ensemble, la France !" pour Emmanuel Macron, et "Choisir la France" pour Marine Le Pen. Les nouvelles affiches et les nouveaux tracts vont être envoyés dans les prochaines heures dans notre département.

50 000 tracts à distribuer pour les militants d'En Marche

Pour "En Marche", près de 50 000 tracts doivent être distribués avant le second tour dans les Pyrénées-Orientales. Il s'agit d'un dépliant qui explique la différence de philosophie et de vision de la France d'Emmanuel Macron, comparées à celles de Marine Le Pen.

Pour distribuer ce tract, les Macronistes seront sur les marchés samedi matin, à Céret, Thuir et Elne notamment. Ils se rassembleront ensuite place de la République à Perpignan samedi après-midi vers 17h. Une marche est également prévue lundi matin à Saint-Laurent-de-la-Salanque, où Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour avec 39% des voix. Enfin une réunion publique aura lieu en fin de semaine prochaine, mais on ignore pour le moment le lieu.

400 000 tracts à distribuer pour les militants du Front National

Du côté du Front National en revanche, il n'y aura aucune réunion publique avant le second tour, mais les militants vont également distribuer les nouveaux tracts de leur candidate à partir de samedi, sur les marchés à Perpignan, Prades et Céret notamment : ils vont en recevoir 400 000 selon les responsables locaux du FN.

Par ailleurs, des militants frontistes iront ce lundi 1er mai au meeting de Marine Le Pen en région parisienne.

Mes chers compatriotes, dans 11 jours, je vous propose de choisir la France. MLP pic.twitter.com/H6YKYaA48u — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 26, 2017

Mais pour les deux camps, la campagne ne s'est pas arrêtée dimanche soir. Dès mardi les militants ont repris le tractage et le porte à porte, avec les dépliants d'avant premier tour qu'il leur restait. Les militants du Front National par exemple distribuent encore deux tracts : un sur la personnalité de leur candidate, le deuxième sur ses 35 propositions phares de la présidente du Front national.