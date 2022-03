Les militants En Marche lancent la campagne présidentielle en Moselle

Dans un peu plus d'un mois, les électeurs seront appelés aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Et depuis jeudi dernier, et l'officialisation de sa candidature, ils auront la possibilité de glisser un bulletin pour le chef d'état sortant Emmanuel Macron. Les militants en Moselle sont donc lancés et organisent la campagne dans le département.

Une campagne à part

Clairement, chez les militants, cette campagne s'annonce atypique en raison du contexte alourdi par la guerre en Ukraine. Rien à voir avec les précédentes élections selon Cyrille Becker, correspondant opérationnel de campagne en Moselle. "Le planning de la campagne est impacté par l'évolution de la guerre. On va caler des instants candidats en fonction des interstices laissés par l'agenda international du président."

Ne pas prendre trop de confiance

Mission principale pendant ce mois de campagne : ne pas céder à l'excès de confiance provoqué par les bons chiffres d'Emmanuel Macron dans les sondages, crédité de 30% d'intentions de vote au premier tour. "Le principal facteur à travailler, c'est l'abstention. Si les gens se démobilisent, ce n'est pas porteur. On va donc aller chercher les électeurs", explique Cyrille Becker qui estime notamment qu'il va falloir expliquer le contexte aux électeurs, notamment concernant le pouvoir d'achat. "Il va falloir détailler les mesures déjà prises à ce sujet pendant le quinquennat : le plafonnement sur le gaz et l'électricité ou encore le plan de résilience sur lequel travaille le Premier ministre", conclut-il.