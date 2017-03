Les militants FN poursuivent la campagne de Marine Le Pen en Côte-d'Or

Plusieurs militants Front National ont tracté sur le marché de Beaune ce samedi matin. Le but, présenter les 144 engagements de Marine Le Pen pour la présidentielle.

Les partisans du FN étaient à Beaune ce samedi matin. Ils ont tracté sur le marché pour présenter les engagements de Marine Le Pen pour l'élection présidentielle. Une élection pour laquelle les sympathisants et les militants ont énormément d'ambition. Il faut dire qu'elle intervient à peine un peu plus d'un an après la belle percée du Front National version "Bleu Marine" aux élections régionales de fin 2015.

De l'ambition pour cette nouvelle élection

A l'époque, le parti d'extrême-droite, emmené par Sophie Montel, s'était classé troisième avec 32,44% des voix pas très loin derrière le vainqueur, la socialiste Marie-Guite Dufay (34,68%) et son challenger François Sauvadet pour l'Union de la Droite et du Centre (32,89%).

Retrouver l'indépendance et la souveraineté de notre pays

A Beaune, ils étaient 5 militants à tracter, sur le marché. Parmi eux, René Lioret, responsable de la 5e circonscription de Côte-d'Or. A 65 ans, ce directeur d'exploitation pour un labo pharmaceutique de Dijon a adhéré au FN en 1986. Il est aussi candidat pré-investit pour les prochaines législatives. Et pour lui, le plus important c'est "la souveraineté de la France. On est englués dans l'Union européenne et on a pas les mains libres au niveau législatif, monétaire et frontalier pour mener une politique de redressement de la France", explique-t-il.

C'est difficile de tracter en ville aujourd'hui

La femme de René Lioret, Béatrice, l'accompagne. Elle milite au Front depuis 28 ans. Et a remarqué quelque chose : "C'est toujours difficile de tracter en ville, même si ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il se passait avant", note-t-elle. "Quand les gens voient Front National, ils prennent peur, on a l'impression qu'on a la peste, mais pour moi, le parti est beaucoup moins diabolisé qu'avant, avant, on ne tractait pas dans les rues car on se faisait incendier".