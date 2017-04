Les militants Les Républicains tentent de convaincre les commerçants et les artisans Dijonnais

A deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle, les militants Les Républicains interpellent les commerçants et les artisans sur leur situation de travailleurs indépendants.

François Fillon interpelle les commerçants et les artisans sur leur statut de travailleurs indépendants. Selon le candidat LR, il n'y a pas assez d'indépendants en France et leur régime (le RSI, pourtant mis en place par le gouvernement de Fillon, sous Sarkozy) est obsolète.

Création d'une caisse de protection des indépendants

Voilà ce que dit le candidat de la droite dans son programme dans la case concernant les travailleurs indépendants. Il propose donc de tout reprendre à « zéro » et de créer une « caisse de protection des indépendants », entièrement autonome de la Sécurité sociale.

Tractage sur le marché de Dijon

Les militants au complet. © Radio France - Soizic Bour

Et à deux semaines du premier tour de la présidentielle, les militants reprennent son combat sur le terrain et vont à la rencontre du public, et des indépendants donc, sur le marché, malgré la pluie, ils étaient donc 4 partisans de Fillon, ce samedi à tracter.

Ils n'ont pas réussi à convaincre tout le monde, certain étaient déjà décidé : "Je suis déçu, ils ont tous beaucoup de casseroles aux fesses et je ne peux pas les croire, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font il y a souvent un très grand pas", explique Laurent, un horticulteur qui travaille sur le marché.

D'autres, comme Sébastien, ont pris le tract :"Ce serait bien qu'il fasse quelque chose pour le RSI - le Régime Social des Indépendants -, on attend que ça, nous".

Refonte du RSI et exonération de TVA dans certains cas

Justement, dans son programme, François Fillon souhaite refondre complètement ce régime et exonérer de TVA certains travailleurs indépendants, comme l'explique Valérie Grandet, militante LR et responsable de la campagne pour la Côte-d'Or.