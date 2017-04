Les militants LO sur le marché de Périgueux : "nous sommes les candidats des travailleurs face au grand capital"

Les militants de Lutte Ouvrière ont arpenté les marchés de Dordogne cette semaine, à quelques jours de l'élection présidentielle. Avec un objectif: diffuser les idées de Nathalie Arthaud, candidate communiste qui dit vouloir défendre "les travailleurs face au grand capital"

C'est le passage obligatoire pour tous les soutiens des candidats à la présidentielle. La distribution de tracts sur le marché. Toute la semaine, les militants de Lutte Ouvrière ont écumé les marchés périgourdins. Le Bugue, Saint Astier, Périgueux et Ribérac.

Ils étaient à nouveau sur le marché de Périgueux ce samedi matin avec leurs drapeaux rouges à faucille et marteau. Avec un objectif : soutenir leur candidate Nathalie Arthaud qui mène sa deuxième campagne présidentielle. En 2012, elle avait recueilli 0.56% des suffrages au niveau national, et même un peu plus en Dordogne.

Ses militants affirment tous vouloir défendre le monde du travail, "des travailleurs, face au grand capital".

"Il y a le monde des bourgeois et celui des travailleurs, nous les défendons" dit Necati Yildirim

Pour les militants LO, le prochain président de la Répbulique qui sera élu sera de toute façon, selon eux, au service des capitalistes. L'élection en soit n'est donc pas une solution pour eux. Ils préconisent plutôt un grand soulèvement social des travailleurs.

"Le monde du travail doit mettre en avant ses revendications, un salaire qui permette de vivre dignement, un SMIC à 1800 euros, 0 chômeurs" explique le militant LO

Sur le marché, les passants sont pour la plupart indifférents, pressés de faire leurs courses. Mais plusieurs prennent le temps de s'arrêter, de discuter avec les militants. Rares sont les réactions de vrai rejet. "On est conscients que les plus pauvres sont toujours les perdants, mais en même temps, je suis tellement déçue par les politiques que je vais m'abstenir" explique une jeune mère de famille.