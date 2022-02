Les militants RN de Normandie ne veulent pas se faire parasiter leur campagne par Éric Zemmour

Les récentes défections au sein du Rassemblement national pèsent-elles sur le moral des militants ? Ils assurent que non. Ce jeudi, le bus de campagne de Marine Le Pen faisait étape à Rouen.

La campagne de Marine Le Pen pour l'élection présidentielle est-elle parasitée par Éric Zemmour ? Ce jeudi, alors que le conseiller régional de Normandie Nicolas Bay vient d'annoncer son ralliement au polémiste d'extrême-droite, une poignée de militants du Rassemblement national (RN) se sont rassemblés dans le quartier Saint-Sever pour l'étape à Rouen (Seine-Maritime) du bus de campagne de leur candidate.

"Les petites guerres d'égo n'intéressent personne"

"Ce bus, tout l'intérêt, c'est de battre la campagne un peu partout, et ce qui intéresse les Français c'est le programme que l'on peut proposer et la vision que l'on peut avoir, les petites guerres d'égo n'intéressent personne", estime Bastien Holingue, responsable des "Jeunes avec Marine" en Normandie, qui assure que les personnes qui lui parlent d'Éric Zemmour (exceptés les journalistes) sont très rares : "Une personne à Pont-Audemer vendredi dernier et c'est tout."

Il a fallu manœuvrer pour sortir le bus du parking © Radio France - Thomas Schonheere

Mais chez les militants alors ? Parmi ceux qui sont présents, Thibault Heldebaume tractait encore pour Nicolas Bay aux dernières élections régionales. "Entre militants on en parle, c'est normal, explique-t-il. Mais il faut rester rassemblés. En tout cas en Seine-Maritime nous n'avons pas eu de grande vague de départs chez Éric Zemmour. Quelques-uns, un petit peu, mais ce n'est pas la majorité."

REPORTAGE - Le bus de campagne de Marine Le Pen fait étape à Rouen Copier

"Non, je pense que ça ne sape le moral de personne et au contraire, ça nous donne envie de gagner pour leur prouver qu'ils ont fait le mauvais choix", ajoute encore Bastien Holingue.

"C'est secondaire"

Dernière question : la campagne de Marine Le Pen est-elle plus compliquée qu'il y a cinq ans, quand la candidate n'avait pas d'adversaire à l'extrême-droite ? "La campagne est plus compliquée dans le sens où l'ont veut mettre toujours en avant les gens qui sont partis et pas le programme de Marine Le Pen, explique Thibault Heldebaume. Moi je pense que Monsieur Zemmour est moins sur le terrain. Nous, nous sommes là pour faire avancer nos idées, le reste c'est secondaire."