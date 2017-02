Les militants tourangeaux de la Droite et du Centre : tous derrière Fillon

Eric Woerth l'ancien ministre du budget de François Fillon était en meeting hier soir à Tours pour remobiliser les élus et les militants derrière le candidat de la Droite et du Centre

Tous les élus de droite avaient répondu présents pour cette soirée politique dans la salle des fêtes de la mairie de Tours0. Près de 400 militants avaient aussi tenu à en être dont les jeunes du parti Les Républicains qui assuraient l'ambiance et l'applaudimètre

Un meeting de remobilisation dans une campagne électorale qui a connu un trou d'air, il faut repartir au combat tous derrière le candidat élu largement par la primaire de la Droite et du Centre, sa légitimité incontestable pour les militants présents

Après que les élus locaux aient chauffé la salle pour dire leur engagement et quasiment jurer fidélité devant le public militant au seul candidat de la Droite et du Centre, c'est Eric Woerth , 2 fois ministre, dans le gouvernement Fillon qui a pris la parole, mais avant de parler du programme du candidat, il a rappelé que lui aussi avait été pris dans une tourmente médiatique et judiciaire

François Fillon est combatif - Eric Woerth en meeting à Tours

Eric Woerth est venu à Tours redire aux militants qu'il n'y a qu'un seul candidat possible pour la Droite et le Centre : François Fillon © Radio France - Marie-Ange Lescure

Les militants présents hier soir étaient convaincus que Fillon est bien le seul candidat possible, qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas de plan B, mais c'est important de le répéter pour maintenir le moral des troupes

Même si la campagne est un peu tendue sur le terrain, les militants sont motivés tous derrière le seul candidat François Fillon

A Tours comme ailleurs ce sera donc Fillon et tous se sont attachés hier soir à faire étalage de l'unité de la famille de la Droite et du Centre