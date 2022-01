Les ministres de la santé de l'UE réunis autour d'Olivier Véran au musée de Grenoble jeudi 9 février

Depuis le 1er janvier et pour 6 mois, c'est la France qui préside l'Union Européenne. A ce titre, plusieurs événements sont organisés un peu partout dans l'hexagone. Le maire de Grenoble Eric Piolle avait regretté qu'Emmanuel Macron ne choisisse pas l'Isère pour venir lancer Grenoble Capitale Verte Européenne 2022 à la mi-janvier. Mais un autre rendez-vous européen à Grenoble était bel et bien fixé, sans le Président français, mais avec les ministres de la santé.

Deux rendez-vous à Lyon et Grenoble

La région Auvergne-Rhône-Alpes accueillera ainsi deux rendez-vous à la mi-février. A Lyon, le mercredi 9 février, les ministres des affaires étrangères et de la santé se rejoindront tous ensemble, et à Grenoble le lendemain, le jeudi 10 février, là c'est une réunion des ministres de la santé de l'Union Européenne qui s'organisera. Sur le thème suivant : "comment faire une Europe de la santé ambitieuse". L'occasion pour Olivier Véran de réunir ses homologues dans sa ville, et celle où se trouve la circonscription qui l'a élu député avant qu'il ne devienne ministre de la Santé. Ce sera au musée de Grenoble, qui sera fermé ce jour-là pour d'évidentes raisons de sécurité.