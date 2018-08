Après ces derniers jours marqués par l'affaire Alexandre Benalla.

Les ministres sont en vacances à partir de ce vendredi pour deux semaines. Un peu plus pour les parlementaires qui reprendront le travail début septembre

Les ministres devront être joignables pendant leurs vacances et ne pas trop s'éloigner de paris . Florence Parly la ministre de la défense, passe ses vacances dans le sud ouest . Le ministre de l'économie Bruno Lemaire prend le chemin des randonnées à Chamonix et puis Marlène Schiappa , la ministre de l’égalité entre les femmes et les hommes sera à Marseille dans les quartiers nords pendant une semaine, là où réside sa belle famille.

Le fort de Bregançon comme lieu de villégiature pour le couple présidentiel Emmanuel et Brigitte Macron