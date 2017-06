Les ministres à Nancy le 30 juin et le 1er juillet pour un séminaire gouvernemental

Le gouvernement au grand complet se réunira à Nancy le 30 juin et le 1er juillet pour un séminaire gouvernemental. Si la feuille de route n'est pas encore arrêtée, les élus locaux parlent beaucoup d'un rendez-vous au campus Artem.

C'est la photo politique attendue de la semaine : le gouvernement réuni au grand complet, place Stanislas, pour le premier séminaire en région du quinquennat Macron. En effet, vendredi 30 juin et samedi 1er juillet, les ministres et les secrétaires d'Etat seront à Nancy, quelques jours avant le discours de politique général que le Premier ministre prononcera le mardi 4 juillet.

Un passage au campus Artem, départ le samedi en début d'après-midi

Pour le moment, Matignon n'a rien dévoilé du programme qui attend le gouvernement. Mais on part a priori sur deux demi-journées : le vendredi après-midi et le samedi matin. Vendredi, les ministres pourraient se rendre au campus Artem, qui rassemble l'Ecole nationale d'art et de design, l'ICN Business school et Mines Nancy. Un ministre pourrait également se montrer au Forum mondial des matériaux, selon les organisateurs, un rendez-vous qui se tient là-aussi à Nancy les 29 et 30 juin.

Parmi les élus locaux, on parle beaucoup d'une possible visite du Premier ministre Edouard Philippe à l'hôtel de ville samedi matin, pour rencontrer le maire de Nancy Laurent Hénart. Il y aurait également, samedi midi, un "déjeuner républicain" avec les élus de la majorité et de l'opposition. Les membres du gouvernement quitteront la ville dans la foulée.

D'après les hôteliers nancéiens, quatre hôtels de grand standing ont été choisis pour accueillir les ministres et les secrétaires d'Etat, une centaine de chambres ont été bloquées. Pas de détail en revanche sur le dispositif policier : "Une visite ministérielle, ça se peaufine jusqu'au dernier moment", nous explique-t-on à la Préfecture.